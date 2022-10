Long An: Các cụ già “U90” được công an đến tận nhà làm căn cước công dân

Nhiều cụ già tuổi đã ngoài 80 gần 90 được Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Công an xã Nhị Thành (Long An) đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân.