Các doanh nghiệp bảo hiểm chung tay hành động vì cộng đồng

Nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), mái nhà chung của các doanh nghiệp bảo hiểm, đã phối hợp với vRace và FPT Online tổ chức Giải chạy bộ/đi bộ trực tuyến IAV RUN TO SAFE 2024 dành cho cán bộ nhân viên, đại lý/ tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ và các khách hàng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ nói riêng và cộng đồng yêu thể thao nói chung trên nền tảng web/mobile/app vRace.

Được tổ chức từ ngày 15/9/2024 đến ngày 15/12/2024 với mức phí tham gia 25.000 đồng/người, giải mang thông điệp gắn kết cộng đồng, truyền thông lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức về sức khỏe, cho phép người tham gia có thể chạy bộ/đi bộ ở bất cứ đâu vào bất kỳ thời gian nào, chủ động ghi lại kết quả quãng đường trên các thiết bị di động (smartphone, smartwatch…). Tất cả chi phí thu được từ giải chạy sẽ được đóng góp cho Quỹ Hope thực hiện dự án Mặt Trời Hy Vọng tạo cầu nối giữa cộng đồng và bệnh nhi ung thư.

Cũng trong định hướng nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, trong Quý 3/2024, Manulife Việt Nam đã phát động chương trình sức khỏe cộng đồng "Sống Sạch - Sành - Xanh", tổ chức khám bệnh và tầm soát vi khuẩn HP miễn phí cho 2.000 người dân bên cạnh tuyên truyền kiến thức về bệnh lý dạ dày trên các phương tiện truyền thông công cộng. Dự kiến, Manulife sẽ mang thêm 10.000 suất khám tổng quát, tầm soát vi khuẩn HP miễn phí dành cho quân nhân, bộ đội xuất ngũ, sinh viên, đoàn thanh niên và người lao động phổ thông tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng trong tháng 11-12/2024. Bên cạnh đó, Manulife Việt Nam cũng tổ chức thử thách "khoe" khỏe - nhằm kết nối và chia sẻ các bí quyết sống khỏe, khuyến khích người dân lan tỏa lối sống lành mạnh.

Chú trọng đến sức khỏe của trẻ em, Công ty Shinhan Life Việt Nam tổ chức trao tặng 1.100 suất cơm cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM nhân dịp Tết Trung thu. Công ty cũng tài trợ 150 đồng và tặng hơn 120 phần quà cho bệnh nhi tại Khoa Huyết học lâm sàng / Ung bướu nhân dịp này. Trong giai đoạn 2022-2024, công ty đã hỗ trợ 600 đồng cho 45 gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực cho các em trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu.

Đầu tư xuyên suốt cho giáo dục và trẻ em

Năm 2024, tiếp tục hoạt động đầu tư cho giáo dục và kỷ niệm 28 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ đã dành khoản tiền 10 tỷ đồng để triển khai chuỗi chương trình "Trao hơn cả cam kết", trao học bổng và xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước, trong đó có con của khách hàng gặp rủi ro đã được chi trả bảo hiểm trước đây.

Chuỗi chương trình "Trao hơn cả cam kết" của Bảo Việt trao học bổng và xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước.

AIA Việt Nam tiếp tục với chuỗi sự kiện Hành trình Cuộc sống, là sự kiện được duy trì trong suốt 11 năm qua. Chương trình đã trao tặng hơn 25.000 chiếc xe đạp, hơn 700 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 20 triệu đồng mỗi hợp đồng, cùng hàng chục ngàn suất học bổng, dụng cụ học tập, cặp phao cứu sinh, bồn chứa nước sạch, trang thiết bị thư viện và hỗ trợ xây dựng trường học mới cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiều năm qua, Prudential luôn chú trọng đầu tư vào các chương trình hỗ trợ giáo dục mang nhiều giá trị nhân văn nhằm vun đắp, bồi dưỡng và khuyến khích tinh thần hiếu học của trẻ em trên khắp mọi miền đất nước. Sau 5 năm được triển khai tại Việt Nam, dự án giáo dục tài chính thông minh Cha-Ching đã và đang được triển khai tại 314 trường tiểu học ở 7 tỉnh thành gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đồng Nai và Đồng Tháp, trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cho hơn 110.000 học sinh và hơn 3.000 giáo viên.

MAP Life cũng đã thực hiện tài trợ học bổng cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam, với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng, trong đó mức học bổng cao nhất là 115 triệu đồng.

Tập đoàn Bảo hiểm FWD cũng tiếp tục thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng khi hợp tác với tổ chức Junior Achievement (JA) mở rộng chương trình JA SparktheDream tại Việt Nam nhằm giáo dục tài chính, xã hội và đời sống cho học sinh để giúp các em nâng cao kiến thức tài chính.

Trong khi đó, Phú Hưng Life cùng quỹ Đinh Thiện Lý và nhiều nhà hảo tâm đã trao 201 suất học bổng trực tiếp, tổng số tiền hơn 2,41 tỷ đồng cho các bạn học sinh, sinh viên có thành tích vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Shinhan Life Vietnam cũng trao tặng 150 chiếc xe đạp trị giá 330 triệu đồng cho học sinh khó khăn tại 34 phường của thành phố Thủ Đức trong khi Manulife Việt Nam trao tặng 70 suất học bổng cho học sinh hiếu học tại Huế.

Quỹ MetLife Foundation toàn cầu cũng vừa công bố bốn tổ chức tại Việt Nam nhận được tài trợ từ Chương trình Hỗ Trợ Cộng Đồng (CIGP), gồm Trẻ em Rồng xanh (Blue Dragon Children’s Foundation), Tầm nhìn Thế giới (Global Vision), Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm (Global Food Banking Network) và Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (Research for Education and Career Help Institute) với tổng số tiền hỗ trợ là 250.000 USD.

Đồng hành cùng người dân tái thiết sau bão Yagi

Bên cạnh việc nhanh chóng hỗ trợ người thân của khách hàng nhanh chóng nhận được chi trả quyền lợi bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã nhanh chóng cùng đội ngũ chung tay hành động, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào miền Bắc, góp phần vào nỗ lực tái thiết ở những khu vực bị ảnh hưởng của bão Yagi.

Trong đó, Dai-ichi Việt Nam quyên góp được hơn 6 tỷ đồng thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp và từ đội ngũ nhân viên & tư vấn viên. Bảo Việt Nhân thọ trao tặng hơn 3 tỷ đồng, Manulife Việt Nam ủng hộ hơn 2,6 tỷ đồng, Shinhan Life Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng…

Các doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng nhanh chóng trao các khoản hỗ trợ của mình. Trong đó, Sun Life Việt Nam đóng góp 1,8 tỷ đồng, Prudential 1,8 tỷ đồng, MAP Life đóng góp 1 tỷ đồng, Generali Việt Nam trao tặng gần 900 triệu đồng, Chubb Life Việt Nam gần 830 triệu đồng, BIDV Metlife hơn 450 triệu đồng gồm tiền mặt và quà, Hanwha Life Việt Nam 270 triệu đồng gồm tiền mặt và quà…