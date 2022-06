Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 90 triệu USD qua sàn SFX Capital đối mặt khung hình phạt nào?

Phá đường dây đánh bạc 90 triệu USD qua sàn SFX Capital

Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng công an một số địa phương triệu tập 32 nghi phạm, thu 5 ôtô Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus, Mercedes.

Hình ảnh quảng cáo của SFX. Ảnh: Bộ Công an

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Người chơi muốn tham gia đặt cược phải đăng ký tài khoản trên website sfxcapitals. Sàn SFX Capital sẽ cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP... và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD.

Các "con bạc" sẽ lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hoặc giảm trong một đơn vị thời gian; thường là 30 giây một lần cược, hoặc là mốc 3-5-15-30 phút.

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn là 5-10% số tiền cược. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để che giấu cho hoạt động phi pháp này, Đào Minh Sáng cầm đầu, lập 3 công ty là SFX Capital, SFX, F.C.I và có hai trợ thủ đắc lực là Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng bộ phận kinh doanh và Nguyễn Minh Đức, Giám đốc F.C.I.

Tại thời điểm bị triệt phá, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch đánh bạc chừng 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Các đối tượng có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đối với các hình thức tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 322 Bộ luật hình sự với khung hình phạt có thể từ 5 năm đến 10 năm tù.

Các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là: Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội; thu lợi bất chính số tiền từ 50 triệu đồng trở lên...

Theo ông Cường, tất cả những tài sản do phạm tội mà có, các số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc sẽ bị nhà nước thu hồi, sung công quĩ.

Công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Bộ Công an

Trường hợp phát hiện ra hành vi rửa tiền, sử dụng tài sản do người khác phạm tội mà có, chứa chấp, tiêu thụ tài sản phạm tội, người vi phạm sẽ bị xử lý thêm về các tội danh khác theo quy định của Bộ luật hình sự.

Ngoài hình phạt có thể tới 10 năm tù, bị tịch thu toàn bộ số tiền, tài sản do phạm tội mà có, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc, cũng có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự với mức hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Ông Cường cho rằng, điều đáng chú ý trong vụ việc này là trong số các đối tượng tham gia đánh bạc, có nhiều người được coi là "nhà đầu tư", thiếu hiểu biết và hám lợi nên đã tham gia.

Tuy nhiên pháp luật quy định mọi hình thức sát phạt, được thua bằng tiền đều là hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.

Pháp luật bắt buộc mọi người dân đều phải nhận thức được hành vi sát phạt lẫn nhau, ăn thua bằng tiền, tài sản là hành vi đánh bạc. Nếu hành vi đánh bạc không có sự quản lý của nhà nước, đây là đánh bạc trái phép. Những người tham gia đều bị xử lý về tội đánh bạc nếu số tiền từ 5 triệu đồng trở lên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, những người đánh bạc trái phép trên mạng Internet sẽ có thể phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 3 đến 7 năm tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội.

Một điều cũng cần lưu ý là trường hợp các đối tượng đánh bạc bằng tiền ảo, đồng tiền chưa được pháp luật thừa nhận thì không có căn cứ để xử lý.

Tuy nhiên nếu đồng tiền đó có thể quy đổi được ra tiền Việt, đây sẽ là căn cứ để xác định tỷ lệ đặt cược, giá trị cược và là căn cứ để xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Vị Tiến sĩ nhấn mạnh, dù là xử lý về tội gì, các đối tượng trong vụ việc đều bị thu hồi toàn bộ tài sản do phạm tội mà có, những chiếc xe mà các đối tượng mua từ tiền phạm pháp sẽ bị thu hồi.