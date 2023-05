Các đối tượng trong vụ chi 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác Giám đốc Công an An Giangkhai gì? Các đối tượng trong vụ "chi 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác Giám đốc Công an tỉnh An Giang" khai gì?

Đối tượng môi giới hối lộ thừa nhận không quen Giám đốc Công an An Giang (lúc đó là ông Đinh Văn Nơi); còn đối tượng đưa hối lộ khai vì muốn làm quen với Giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín làm ăn nhưng không được…

