Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tăng trưởng tồi tệ kỷ lục

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang trải qua quý tăng trưởng tồi tệ nhất trong lịch sử khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tốc lớn, gây ra bởi chính sách Zeo Covid nghiêm ngặt của Bắc Kinh, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong quý thứ hai của năm 2022, công ty thương mại điện tử Alibaba đã công bố mức tăng trưởng doanh thu hàng quý so với cùng kỳ năm ngoái không có gì khả quan và công ty truyền thông xã hội và trò chơi Tencent đã báo cáo doanh số bán hàng đầu tiên sụt giảm kỷ lục. Trong khi đó, JD.com, công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc, công bố mức tăng trưởng doanh thu chậm nhất trong lịch sử, trong khi nhà sản xuất xe điện Xpeng báo cáo các khoản lỗ rộng hơn dự kiến. Tổng hợp lại, các công ty này có giá trị vốn hóa thị trường hơn 770 tỷ USD.

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc có mức tăng trưởng sa sút hàng quý tồi tệ nhất, và sự chậm lại trong dài hạn sẽ là một mối lo ngại. Vậy sự thật do đâu?. Ảnh: @AFP.

Thời gian qua, Trung Quốc chứng kiến sự bùng phát trở lại của các trường hợp Covid. Trung Quốc đã mắc kẹt với cái gọi là chính sách "zero-Covid", một loạt các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm đóng cửa nghiêm ngặt và thử nghiệm hàng loạt để ngăn chặn virus. Các thành phố lớn, bao gồm cả Thượng Hải, đã bị đóng cửa trong vài tuần để lại nhiều hệ lụy kinh tế khôn lường.

Thực tế, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 0,4% trong quý II và điều đó đã tác động đến sức mạnh của người tiêu dùng cũng như chi tiêu từ các công ty trong các lĩnh vực như quảng cáo và điện toán đám mây. Điều này có thể hình dung rằng, những cơn gió ngược đó đã đến với các gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc.

Daniel Zhang, Giám đốc điều hành của Alibaba, cho biết: "Doanh số bán lẻ giảm so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 4 và tháng 5 do sự hồi sinh của Covid-19 ở Thượng Hải và các thành phố lớn khác, và đã phục hồi chậm lại vào tháng 6", Daniel Zhang, cho biết trong báo cáo thu nhập của công ty trong tháng này.

Mạng lưới hậu cần của Alibaba tại Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng và hãng cho biết một số dự án điện toán đám mây của họ đã bị trì hoãn.

Trong khi đó, Tencent, chủ sở hữu của ứng dụng nhắn tin WeChat và là một trong những công ty trò chơi lớn nhất thế giới, cũng cảm thấy tác động của chính sách zero-Covid. Doanh thu từ dịch vụ fintech của họ tăng chậm hơn so với các quý trước do ngày càng ít người ra ngoài và sử dụng dịch vụ thanh toán di động WeChat Pay của họ. Doanh thu từ quảng cáo trực tuyến của công ty cũng giảm mạnh do các công ty thắt chặt ngân sách.

JD.com hoạt động tốt trong quý II vì họ kiểm soát rất nhiều chuỗi cung ứng hậu cần và hàng tồn kho của mình. Tuy nhiên, công ty này đã chứng kiến chi phí cho việc vận chuyển và hậu cần tăng lên khi đối mặt với việc đóng cửa nghiêm ngặt.

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang trải qua quý tăng trưởng tồi tệ nhất trong lịch sử khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tốc lớn, gây ra bởi chính sách Zeo Covid nghiêm ngặt của Bắc Kinh, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: @AFP.

Nhà sản xuất ô tô điện XPeng cho biết, họ dự kiến sẽ giao từ 29.000 đến 31.000 xe trong quý III. Nhưng đó là mức thấp hơn mà thị trường mong đợi. Cũng như sự yếu kém theo mùa, chủ tịch XPeng, Brian Gu nói rằng "lưu lượng truy cập trong các cửa hàng xe ít hơn những gì chúng tôi đã thấy trước đây do tình trạng sau COVID".

Những gã khổng lồ internet của Trung Quốc đã có được sự bùng nổ trong thời kỳ đại dịch khi mọi người chuyển sang sử dụng các dịch vụ trực tuyến như mua sắm và chơi game trong bối cảnh đóng cửa giãn cách. Điều đó đã làm cho việc so sánh giữa các năm trở nên khó khăn hơn. Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với một số khó khăn trong năm nay, khiến môi trường kinh tế vĩ mô càng trở nên khó khăn hơn.

Lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với một môi trường quản lý chặt chẽ hơn nhiều. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã đưa ra chính sách cứng rắn hơn trong các lĩnh vực từ chơi game đến bảo vệ dữ liệu.

Tencent, Alibaba và JD.com trước đây đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu hàng năm hơn 25% và sự chậm lại trong dài hạn sẽ là một mối lo ngại. Ảnh: @AFP.

Với tốc độ tăng trưởng giảm mạnh hơn những năm trước, các nhà đầu tư đang thận trọng với triển vọng của họ. "Điều tôi cảm thấy thú vị là cách tường thuật về các công ty công nghệ lớn ... đã thay đổi: ngay từ đầu trong đại dịch, COVID đã được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các nền tảng trực tuyến lớn bằng chi phí của các doanh nghiệp 'ngoại tuyến'', Tariq Dennison, giám đốc tài chính của GFM Asset Management, nói với đài CNBC qua email.

"Nhưng sự sụt giảm doanh thu và thu nhập gần đây đối với những tên tuổi công nghệ lớn này phản ánh COVID không có mối quan ngại trong ngắn hạn, nhưng cũng có nhiều nhà đầu tư dài hạn, bao gồm cả tôi, đang điều chỉnh lại ước tính của chúng tôi về triển vọng tăng trưởng dài hạn của những tên tuổi này".

Dennison nói rằng Tencent, Alibaba và JD.com trước đây đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu hàng năm hơn 25% và sự chậm lại trong dài hạn sẽ là một mối lo ngại.