Các hãng du lịch sẵn sàng thay đổi các hành trình tới Đông Âu và Nga để tránh rủi ro

Khách du lịch chờ làm thủ tục tại sân bay Boryspil ở ngoại vi Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 13/2. (Ảnh: AFP/Getty)

Các hãng du lịch tính phương án mới, tránh rủi ro vì chiến sự Nga-Ukraine

Tuy các nhà cũng cấp tour cho biết chiến sự Nga-Ukraine chưa gây tác động đáng kể tới lĩnh vực đặt tour, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng thay đổi các hành trình tới Đông Âu và Nga để tránh rủi ro.

Theo ông Tom Jenkins - CEO Hiệp hội Du lịch Châu Âu (ETOA), chiến sự Nga - Ukraine không quá gây lo ngại ở khu vực trung và tây Âu, vì nhu cầu du lịch đối với khu vực Đông Âu chỉ chiếm khoảng 5% tổng nhu cầu từ (các nước thành viên) ETOA.

Giám đốc tài chính của Norwegian Cruise Line Holdings - ông Mark Kempa lưu ý: Chiến sự Nga-Ukraine tuy có khiến việc đặt tour chậm hơn, nhưng hiện chỉ ảnh hưởng tới một phần rất nhỏ của lục địa châu Âu rộng lớn, nên còn quá sớm để dự đoán tác động về lâu dài (với du lịch).

Nhiều hãng du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng thay đổi các hành trình tới Đông Âu và Nga, để tránh rủi ro. (Ảnh: newsinamerica)

Bà Karen Magee - Phó Chủ tịch hãng du lịch In The Know Experiences của Mỹ nhấn mạnh: Hãng không có hoạt động kinh doanh cụ thể nào với Ukraine mà chỉ có với khu vực xung quanh. Nhưng trước lo ngại của khách hàng, hãng tạm dừng nhận đặt tour mới trong khi tiếp tục theo dõi tình hình và tính phương án mới cho các tour đã đặt.

Thái Lan vẫn lo ngại rủi ro vì chiến sự Nga-Ukraine, dù sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR thứ 2 để tăng thu hút du lịch

Nổi lên trong số các quốc gia đã mở cửa trở lại với du lịch quốc tế, đón nhiều khách du lịch từ cả Nga và Ukraine, báo Bangkok Post ngày 26/2 đưa tin: Các hãng điều hành du lịch tại những điểm đến chính của Thái Lan đang theo dõi sát sao chiến sự Nga-Ukraine. Bởi lo ngại tình hình này gây thêm rủi ro với cả sức mua tour và khả năng nối chuyến bay ở thị trường Nga nói riêng và châu Âu nói chung.

Bangkok Post cũng dẫn lời ông Ratchaporn Poolsawadee - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui - cảnh báo: Nếu chiến sự Nga-Ukraine "leo thang" lan rộng hơn, sẽ ảnh hưởng lớn hơn tới ngành du lịch Thái Lan. Còn hiện tại số khách du lịch Nga hủy tour không nhiều và các chuyến bay thẳng từ Thủ đô Moskva của Nga tới Thái Lan vẫn không suy giảm.

Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR thứ 2 trong chương trình Test & Go từ 1/3 với khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine đầy đủ, để tăng thu hút du lịch. (Ảnh: Reuters)

Nga hiện chiếm vị trí dẫn đầu với 13.063 khách du lịch đến Thái Lan trong 22 ngày đầu tiên, kể từ khi chương trình Test & Go được nối lại hôm 1/2. Tiếp theo là khách du lịch Đức (10.412 người) và Pháp (8.900 người).

Nga vốn là thị trường du lịch lớn thứ nhì của điểm đến du lịch nổi tiếng - đảo Koh Samui của tỉnh Surat Thani. Sau khi quyết định của Thái Lan bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR thứ 2 trong chương trình Test & Go và giảm yêu cầu bảo hiểm y tế xuống 20.000 USD (dự kiến có hiệu lực từ 1/3) với khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine đầy đủ, đảo Koh Samui đang được hy vọng sẽ đón lượng khách đến tăng lên đáng kể.

Ai Cập cho phép khách du lịch Ukraine "mắc kẹt" vì chiến sự Nga-Ukraine, được lưu lại lâu hơn

Còn tại Ai Cập - điểm đến rất được ưa chuộng của cả khách du lịch Nga và Ukraine, Bộ Du lịch và Cổ vật nước này vừa thông báo quyết định: Để tránh rủi ro do chiến sự Nga-Ukraine, khách du lịch Ukraine và các công dân khác bị ảnh hưởng, được kéo dài thời gian lưu trú tại các khách sạn Ai Cập cho tới khi họ có thể trở về nước an toàn.

Vùng Biển Đỏ của Ai Cập thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch Nga và Ukraine tới nghỉ dưỡng mỗi năm. (Ảnh: africanews)

Ai Cập là một trong những điểm du lịch hàng đầu của người Ukraine, với khoảng 1,5 triệu khách du lịch Ukraine tới Ai Cập năm 2019. Bất chấp Covid-19, năm 2020 vẫn có hơn 727.000 người Ukraine du lịch tới Ai Cập. Điểm đến được ưa thích nhất là Sharm El-Sheikh ven bờ Biển Đỏ.