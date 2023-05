Các hãng đua nhau tung ưu đãi kéo doanh số, sedan hạng C vẫn bán chậm Các hãng đua nhau tung ưu đãi kéo doanh số, sedan hạng C vẫn bán chậm

Trong quý I/2023, doanh số tất cả mẫu sedan hạng C bán ra tổng cộng 3.634 xe, sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các mẫu sedan phân khúc này tại Việt Nam đều được hãng chạy ưu đãi, giảm giá để kéo khách hàng nhằm xả hàng tồn, tăng trưởng doanh số.

Theo báo cáo doanh số do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng C đang ghi nhận sự sụt giảm doanh số so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Kia K3 là mẫu xe ghi nhận sự sụt giảm doanh số mạnh nhất khi chỉ bán ra 879 xe trong 3 tháng đầu năm. Trong khi đó cùng kỳ năm trước, mẫu xe này có doanh số dẫn đầu phân khúc với 3.576 xe. Do đó, Kia K3 đã bị sụt giảm doanh số tới 75%. Tương tự, mẫu xe dẫn đầu phân khúc hiện nay là Mazda 3 bán ra 1.206 xe trong 3 tháng đầu 2023, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Hyundai Elantra với doanh số đạt 704 xe, giảm 30%. Bộ đôi sedan hạng C của Nhật Bản hiện đều được nhập khẩu là Toyota Corolla Altis và Honda Civic có doanh số lần lượt là 483 và 362 xe trong quý I/2023, giảm 9% và 24%. Kia K3 có doanh số giảm mạnh nhất phân khúc so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Kia. Những nguyên nhân dẫn đến việc doanh số của phân khúc sedan hạng C sụt giảm mạnh có thể đến từ xu hướng chuộng xe gầm cao của khách hàng Việt hay giá bán các mẫu sedan hạng C gần như tiệm cận với xe gầm cao cùng hạng. Nỗ lực thúc đẩy doanh số ở phân khúc này, các hãng xe cũng đã đồng loạt chạy đua ưu đãi. Kia K3 trong tháng 3 ưu đãi giá tới 60 triệu đồng còn từ tháng 4 ưu đãi đặc biệt lên đến 100% lệ phí trước bạ, mức cao nhất lên tới 81 triệu đồng. Giá Kia K3 hiện nay chỉ còn từ 567-738 triệu đồng. Mẫu xe đồng hương tới từ Hàn Quốc là Hyundai Elantra cũng giảm giá tại đại lý từ 50-60 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2022 để xả hàng tồn, đồng thời thúc đẩy doanh số. Mazda 3 cũng ghi nhận mức ưu đãi cao nhất kể từ đầu năm, giảm từ 20-68 triệu đồng, xuống mức 604-719 triệu đồng. Mazda 3 vươn lên giành vị trí dẫn đầu phân khúc trong quý I/2023. Ảnh: Mazda. Toyota Corolla Altis giảm giá 50 triệu đồng tất cả các phiên bản có số VIN 2022. Riêng xe sản xuất 2023 giảm 15 triệu đồng cho 2 bản động cơ đốt trong. Bản hybrid không được giảm giá. Mẫu xe MG5 cũng được gia tăng ưu đãi từ nửa cuối tháng 4. Khách hàng mua MG5 nhận được ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, mức cao nhất lên tới hơn 70 triệu đồng. Không nằm ngoài cuộc đua, Honda Civic cũng được giảm giá cao nhất tới 100 triệu đồng cho phiên bản RS sản xuất năm 2022 ở một số đại lý nhằm "xả" lượng hàng tồn. Yuanhang Y7 - sedan điện Trung Quốc có kiểu cửa cánh bướm 30/04/2023 07:28

