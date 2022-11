Các hãng hàng không có thể sớm cho phép gọi điện thoại 5G trên máy bay

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU), cùng Ủy ban châu Âu đồng cho biết trong một tuyên bố hôm 24/11 rằng, họ sẽ cho phép "triển khai rộng rãi các dịch vụ mạng 5G" trên máy bay, bằng cách chỉ định các tần số nhất định cho kết nối điện thoại di động trên máy bay.

Bởi một số tần số trong phổ 5G có khả năng nằm trong dải "sóng milimet", có phạm vi ngắn nhưng có thể xử lý dữ liệu dung lượng cao – và chúng sẽ được chỉ định cho kết nối điện thoại di động trên máy bay.

Quyết định này sẽ cho phép các hãng hàng không cho phép khách hàng thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và dữ liệu giống như trên mặt đất. Hay nói rõ hơn, các hãng hàng không sẽ có thể cung cấp công nghệ 5G mới nhất trên máy bay của họ, cùng với các thế hệ công nghệ di động trước đó khi Ủy ban châu Âu cập nhật quyết định triển khai về phổ tần cho liên lạc di động trên máy bay, chỉ định các tần số nhất định cho công nghệ 5G trên máy bay.

EU mở mạng 5G trên máy bay, khiến các cuộc gọi trên máy bay có nhiều khả năng thành hiện thực. Quyết định này sẽ cho phép các hãng hàng không cho phép khách hàng thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và dữ liệu giống như trên mặt đất. Ảnh: @AFP.

Dịch vụ này được cung cấp trong cabin của một chiếc máy bay được trang bị bằng cách sử dụng thiết bị mạng đặc biệt, được gọi là 'pico-cell', để kết nối người dùng và định tuyến các cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu, qua mạng vệ tinh với máy bay và máy bay với mạng di động trên mặt đất.

Thierry Breton , Ủy viên thị trường nội địa Châu Âu, cho biết: "5G sẽ tạo ra các dịch vụ sáng tạo cho mọi người và là cơ hội phát triển cho các công ty châu Âu. Bầu trời không còn là giới hạn khi nói đến các khả năng được cung cấp bởi khả năng kết nối mạng siêu nhanh, dung lượng cao".

Ủy ban châu Âu cũng đã sửa đổi một quyết định triển khai về các dải tần số 5GHz , giúp các dải tần này có sẵn cho Wi-Fi trong phương tiện giao thông đường bộ, chẳng hạn như trong ô tô và xe buýt. Quyết định sửa đổi đặt nền tảng cho những đổi mới trong ngành công nghiệp ô tô và có khả năng cho các ứng dụng Metaverse (vũ trụ ảo). Theo nội dung sửa đổi của quyết định thi hành, các Quốc gia Thành viên EU sẽ cung cấp băng tần 5GHz để sử dụng trên các phương tiện giao thông đường bộ càng sớm càng tốt và muộn nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc gọi trên chuyến bay và dịch vụ dữ liệu được lên kế hoạch. Trước đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ vào năm 2020 đã hủy bỏ kế hoạch cho phép dịch vụ thoại và dữ liệu trên máy bay thông qua tần số không dây di động, họ nói rằng đã có sự phản đối mạnh mẽ bao gồm cả phi công và tiếp viên hàng không vì lý do an toàn và an ninh quốc gia.

Dịch vụ này được cung cấp trong cabin của một chiếc máy bay được trang bị bằng cách sử dụng thiết bị mạng đặc biệt, được gọi là 'pico-cell', để kết nối người dùng và định tuyến các cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu, qua mạng vệ tinh với máy bay và máy bay với mạng di động trên mặt đất. Ảnh: @AFP.

Tại sao các cuộc gọi trên chuyến bay không được phép?

Tạp chí công nghê MakeUseOf đã cung cấp nhiều lý do tại sao các cuộc gọi trên máy bay không thực sự được phép trên một số máy bay. Chúng vì bao gồm những điều sau đây:

+Tháp mạng di động không đủ để đáp ứng các cuộc gọi trên máy bay.

+Các cuộc gọi trên chuyến bay có thể gây rủi ro cho sự an toàn của hành khách.

+Các cuộc gọi, đặc biệt là các cuộc trò chuyện ồn ào, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của những hành khách khác.

+Các công ty hàng không tuyên bố việc sử dụng điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến màn hình máy bay.

Được biết, 5G cung cấp "kết nối" gần như phổ quát, băng thông cực cao và độ trễ dữ liệu thấp không chỉ cho người dùng cá nhân mà còn cho các đối tượng được kết nối. Nó dự kiến sẽ phục vụ một loạt các ứng dụng và lĩnh vực bao gồm cả mục đích sử dụng chuyên nghiệp.

5G cũng sẽ là một công cụ hỗ trợ chính của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, vì nó sẽ cung cấp khả năng thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Đồng thời, nó sẽ đưa công nghệ đám mây lên một tầm cao mới, bằng cách cho phép phân phối điện toán và lưu trữ trên toàn bộ cơ sở hạ tầng.

Châu Âu định hình tầm nhìn 5G

Ủy ban Châu Âu đã sớm xác định các cơ hội 5G, thiết lập quan hệ đối tác công tư về 5G (5G-PPP) để đẩy nhanh nghiên cứu và đổi mới trong công nghệ 5G. Ủy ban Châu Âu đã cam kết tài trợ công hơn 700 triệu Euro thông qua Chương trình Horizon 2020 để hỗ trợ hoạt động này.

Các hoạt động này đi kèm với một kế hoạch quốc tế nhằm đảm bảo xây dựng sự đồng thuận toàn cầu về 5G. Đầu tư của EU vào nghiên cứu và tiêu chuẩn 5G là cần thiết để hỗ trợ lưu lượng truy cập phổ biến đồng loạt dự kiến vào năm 2025. Đầu tư của EU cũng sẽ thúc đẩy mạng và kiến trúc Internet trong các lĩnh vực mới nổi như giao tiếp giữa máy với máy (M2M) và Internet vạn vật (IoT).

Châu Âu định hình tầm nhìn 5G. Ảnh: @AFP.

Ủy ban châu Âu đã thông qua kế hoạch hành động 5G cho Châu Âu để đảm bảo triển khai sớm cơ sở hạ tầng 5G trên khắp Châu Âu. Mục tiêu của kế hoạch hành động là bắt đầu triển khai dịch vụ 5G ở tất cả các quốc gia thành viên EU. Theo đó, nó gợi ý xây dựng nhanh chóng để đảm bảo vùng phủ sóng 5G không bị gián đoạn ở các khu vực đô thị và dọc theo các tuyến giao thông chính vào năm 2025.

Để theo dõi tiến độ của Kế hoạch hành động 5G và chiến lược Thập kỷ kỹ thuật số, Ủy ban châu Âu đang hỗ trợ cơ quan quan sát 5G châu Âu. Cơ quan này là một công cụ giám sát bao gồm các phát triển thị trường lớn ở Châu Âu trong bối cảnh toàn cầu. Nó cũng sẽ báo cáo về các hành động chuẩn bị được thực hiện bởi các Quốc gia Thành viên như đấu giá quang phổ và chiến lược mạng 5G cấp độ quốc gia.