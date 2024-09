Các mức hỗ trợ của trường đại học với sinh viên 26 tỉnh thành bị ảnh hưởng do cơn bão số 3

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, PGS, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, cho hay: "Theo kế hoạch, ngày 9/9 sinh viên sẽ học tuần đầu tiên năm học mới 2024-2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các em đã phải học trực tuyến và lớp sinh hoạt công dân của tân sinh viên lùi lịch. Sinh viên, học viên bắt đầu đi học trở lại từ 16/9".

Cũng theo PGS.TS Vũ Thị Hiền, khi dự báo khả năng bão và hoàn lưu bão, cũng như lũ lụt, ngập úng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập của sinh viên nhà trường, Trường Đại học Ngoại thương đã thu thập thông tin kịp thời về các sinh viên gặp khó khăn. Nhà trường đã nhận được thông tin của khoảng 100 bạn sinh viên từ các tỉnh thành gặp những khó khăn như bị cô lập do tình trạng lũ lụt, gia đình bị thiệt hại về tài sản, di chuyển từ nhà đến trường khó khăn do tắc nghẽn,... trong đó chủ yếu là khó khăn do bị cô lập vì tình trạng ngập úng xung quanh nơi ở hiện tại.

Sinh viên của trường tham gia dọn dẹp sau cơn bão số 3. Ảnh: NTCC

Nhà trường đã có các giải pháp hỗ trợ chia thành 3 nhóm. Một là hỗ trợ về học tập: kết nối để các bạn gặp khó khăn trong di chuyển có thể học tập online, không bị gián đoạn tiến độ học tập, thầy cô và lớp trưởng cũng có những điều chỉnh cần thiết cho những bạn sinh viên này để các bạn thuận lợi và vững tâm trong khi vừa học tập vừa phải khắc phục các khó khăn của gia đình.

Hai là hỗ trợ về các hoạt động sinh viên: các hoạt động được điều chỉnh và linh hoạt cho những sinh viên gặp khó khăn và ba là các hỗ trợ khác: các phòng/ban, viện/khoa cũng tiếp nhận các đề xuất riêng của từng em để hỗ trợ kịp thời.

Trong những năm qua, Nhà trường đã xây dựng được hệ thống chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong nhiều tình huống khó khăn khác nhau.

Hiện tại tân sinh viên của trường về cơ bản đã hoàn thành việc nhập học từ cuối tháng 8, trong đó có việc tạm nộp học phí. Trường hợp các em có những khó khăn đặc biệt phát sinh, trường sẽ nắm bắt để hỗ trợ các em.

Trước diễn biến phức tạp của bão lũ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với khu vực các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Bắc Giang... Nhằm chia sẻ những khó khăn đối với gia đình các sinh viên bị thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ gây ra trong những ngày qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thông báo chính sách hỗ trợ sinh viên như sau: Sinh viên các khóa, hệ chính quy có gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ được hỗ trợ 1 triệu đồng/sinh viên. Số tiền này sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của sinh viên.

Thời gian các sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ từ ngày 11-20/9.

Cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: NTCC

Đại diện Trường Đại học Thương mại cho biết: "Nhà trường đang sinh viên vùng lũ đăng ký thông tin để có chính sách hỗ trợ. Trường sẽ ra chính sách sau khi có thông tin cụ thể. Trước đó, ngày 11/9, tại Lễ phát động ngành Giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, Công đoàn Trường Đại học Thương mại đã tham gia hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2024 với tổng số tiền ủng hộ là 150 triệu đồng".

Nhằm chia sẻ và đồng hành với những khó khăn của sinh viên bị ảnh hưởng từ cơn số 3 (bão Yagi) và tình hình mưa lũ sau bão gây ra, nhiều trường đại học tại TP.HCM có các chính sách hỗ trợ.

Được biết, tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã triển khai các chương trình "Học bổng hỗ trợ" và "Giãn thời gian đóng học phí" đối với sinh viên các tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2024. Trường dành 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có hộ khẩu thường trú tại 26 địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3. Trường nhận hồ sơ của sinh viên khó khăn từ nay đến 25/9/2024.

Đồng thời, UEH cũng cho giãn thời gian đóng học phí học kỳ đầu đến ngày 15/1/2025. Toàn thể viên chức, người lao động của UEH cùng chung tay ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, góp phần để đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Trường Đại học Mở TP.HCM rà soát và thống kê có hơn 300 sinh viên các khoá, cư trú tại các tỉnh, thành khu vực phí Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ. Trường quyết định trao hơn 300 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng cho sinh viên. Chương trình học bổng được xét duyệt trong tháng 9 này và dự kiến học bổng sẽ được trao cho các sinh viên đủ điều kiện vào tháng 10/2024.