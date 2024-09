Clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai" câu view phản cảm: "Cần xử phạt nặng và giáo dục nhân cách chủ kênh"

Tối ngày 16/9 trên kênh YouTube có tên "Những bài học nhỏ" với hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi đã đăng tải một đoạn video với tiêu đề: "Quả báo Làng Nủ Lào Cai". Kèm với đó, chủ kênh còn thêm bình luận ghim ở đầu trang với nội dung: "Các bạn có xem vụ quả báo ăn trăn ở Làng Nủ không?".

Video dài khoảng 42 phút 16 giây với một câu chuyện hoàn toàn không liên quan tới thôn Làng Nủ, mà kể về câu chuyện một con hổ về làng tàn phá và quấy nhiễu người dân. Nội dung "câu view" bất chấp của kênh này lập tức đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Người dùng đã cùng nhau nhấn báo cáo vi phạm đối với video (đã bị xóa) và kênh này lên phía YouTube.

Hình ảnh clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai" gây phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Khoảng vài tiếng sau khi đăng tải, chủ kênh Youtube đã gỡ video khỏi trang, người dùng không thể tìm kiếm. Cùng với đó, vào sáng 17/9, khi tìm kiếm thì kênh YouTube Những bài học nhỏ đã không còn hiển thị. Việc lợi dụng nỗi đau của đồng bào miền Bắc để giật tít câu like, câu tương tác khiến kênh YouTube này nhận chỉ trích dữ dội.

Nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ: "Tối qua vào mạng đọc được chuyện này mà mình tăng xông đến không ngủ được. Trong khi bà con vùng lũ tang thương như thế. Trong khi bao gia đình mất hết cả người và của cải, nỗi đau không ai có thể diễn tả được bằng lời. Trong khi cả nước từ Thủ tướng Chính phủ đến những em bé tiểu học từ mọi miền Tổ quốc đều hướng về vùng lũ, từ việc lên tận nơi thăm hỏi, cứu trợ đến việc gói bánh, nấu cơm, quyên góp tiền bạc, quần áo ủng hộ bà con, những chuyến xe từ miền Tây, từ Tây Nguyên đến các tỉnh đồng bằng chở bao nhiêu hàng hoá tiến về vùng lũ,… thì một kênh mang tính giáo dục lại đi xúc phạm đến nỗi đau của đồng bào, lợi dụng độ "hot" của từ khoá "Làng Nủ" để làm nội dung nhằm câu view trục lợi cho mình. Thật sự bất nhẫn và vô cảm".

"Trong khi cả nước đang hướng về làng Nủ với niềm tiếc thương vô hạn, thì có một kênh YouTube dành cho trẻ em lại đăng tải video với tiêu đề "Quả Báo Làng Nú Lào Cai". Đây là một hành động vô cùng phản cảm, thiếu đạo đức và hoàn toàn không tôn trọng nỗi đau của các nạn nhân cùng gia đình.

Việc sử dụng sự kiện đau thương này để câu view, thu hút sự chú ý với những nội dung lệch lạc như vậy không chỉ làm tổn thương tinh thần cộng đồng mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức của trẻ em, những đối tượng đáng lẽ ra phải được giáo dục về lòng nhân ái, sự đồng cảm và tôn trọng người khác. Chúng ta không thể im lặng trước những nội dung sai lệch và vô cảm như thế này. Cần phải lên án mạnh mẽ đồng thời phải xử phạt cho thích đáng", một người khác nêu ý kiến.

"Tôi cho rằng kênh này phải biến mất khỏi nền tảng mạng xã hội. Bố mẹ nào có con nhỏ hay coi kênh này thì chặn luôn không cho con coi để tránh mấy nội dung tiêu cực như này ảnh hưởng con trẻ", một phụ huynh nêu ý kiến.



Hay một số người khác bày tỏ cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng: "Công an nên vào cuộc việc này. Câu view, câu like hiện nay quá bất chấp đến đạo đức và pháp luật rồi"; "An ninh mạng sao lại cho đăng clip này. Sao có thể dám trà đạp lên nỗi đau của người khác. Ai làm cái clip này phải xử phạt nặng".

Làng Nủ là một thôn nằm ở xã Bảo Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đây từng là nơi sinh sống của 168 khẩu nhưng nay chỉ còn là bãi đất bùn trống trải. Trận lũ quét xảy ra vào sáng 10/9/2024 đã quét sạch 40 nóc nhà của 33 hộ gia đình thuộc thôn Làng Nủ. Đến nay số người chết và mất tích ở thôn Làng Nủ là 66 trường hợp, có 51 người đã tìm thấy thi thể và 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện.