Nam sinh người Mông đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng vào trường công an và trúng tuyển: Thành tích học tập đáng nể

Được tuyển thẳng vào trường công an nhờ thành tích đáng nể

Những ngày này, Sùng A Chua đang chuẩn bị cho quá trình nhập học tại Học viện An ninh Nhân dân. "Em đang rất háo hức, chờ đến ngày nhập học", nam sinh người Mông chia sẻ với Dân Việt và mong muốn bố đưa đi nhập học, nếu được thì dẫn cả mẹ đi cùng, để cả bố mẹ có thể nhìn thấy trường đại học mà con mình sẽ học.

Sùng A Chua cho biết, tháng 10 em sẽ chính thức nhập học. Nói về lý do chọn học trường công an, Sùng A Chua chia sẻ: "Em ước mơ trở thành một chiến sĩ công an và gia đình cũng định hướng như vậy, mùa tuyển sinh này em chỉ nộp hồ sơ xét tuyển duy nhất vào Học viện An ninh Nhân dân. Học trường công an để bớt đi phần nào kinh phí học tập, bố mẹ đỡ vất vả, sau này em sẽ phục vụ quê hương, có nghề nghiệp ổn định".

Nam sinh Sùng A Chua đã đạt nhiều thành tích với môn Lịch sử. Ảnh NVCC

Có bố là cán bộ trung tâm truyền thông và văn hóa, mẹ làm nông, nhà có một em gái đang đi học, Sùng A Chua cho biết, gia đình em so với địa phương cũng bình thường như nhiều gia đình khác, nhưng so với các bạn ở phố thị thì thiếu thốn nhiều thứ, kinh phí đi học là không đủ, vì kinh tế chỉ phụ thuộc vào bố.

Những năm tháng học tại Trường THPT Việt Bắc (Thái Nguyên) đã để lại cho Sùng A Chua nhiều ấn tượng, em được nhiều bạn bè yêu mến.

Cũng tại đây, nam sinh ghi dấu ấn qua loạt thành tích "khủng" với môn Lịch sử. Năm học 2023-2024, Sùng A Chua đã đạt giải Nhất môn Lịch sử cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Học viện An ninh Nhân dân.

Trước đó, với môn Lịch sử, em đã tham gia nhiều cuộc thi và giành được loạt giải thưởng như: Lớp 9 đạt giải Nhì môn Lịch Sử HSG cấp tỉnh 2020-2021; lớp 10 đạt giải Nhì môn Lịch Sử HSG cấp tỉnh 2021-2022; đạt Huy chương Bạc môn Lịch Sử trong kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ; lớp 11 đạt giải Nhì vượt cấp môn Lịch Sử HSG cấp tỉnh 2022-2023; giành giải Nhì vượt cấp môn Lịch Sử HSG Quốc gia 2022-2023; đạt giải Nhất môn Lịch Sử HSG cấp tỉnh 2022-2023; đạt huy chương Vàng môn Lịch Sử trong kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ Lớp 12; đạt giải Nhì môn Lịch Sử cấp tỉnh 2023-2024.

"Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc là ngôi trường mong ước của em suốt 4 năm cấp 2. Trường không thi mà chỉ xét tuyển học bạ, huyện có 3 chỉ tiêu và em may mắn được xét đi học tại Trường THPT Vùng cao Việt Bắc. Tại đây, em được miễn phí tiền học, tiền ăn, ở", Sùng A Chua cho hay.

Bí quyết học tốt môn Sử: "Vừa học vừa tích lũy"

Liên tiếp đạt thành tích "khủng" với môn Lịch sử, nhưng Sùng A Chua cho biết, em chỉ học như mọi người, nhưng có lẽ cách học, nhận thức và tư duy của mỗi người mỗi khác nên kết quả sẽ khác nhau.

"Học Lịch sử không khó lắm, quan trọng là phải hiểu", nam sinh cho hay.

Nói về niềm yêu thích môn Lịch sử, Sùng A Chua cho biết: "Em đã gắn bó với môn Lịch sử và thi học sinh giỏi môn này 5 năm. Em yêu thích môn Lịch sử từ khi em học lớp 6, có lẽ niềm đam mê và tình yêu môn học chính là cơ duyên để em gắn bó đối với môn Lịch sử. Còn thành công bước đầu với môn học này, thì nhờ có các thầy cô bộ môn, đến cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp đã dạy, động viên và giúp đỡ em rất nhiều.

Sùng A Chua (ngoài cùng bên phải) và đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử của Trường THPT Vùng cao Việt Bắc. Ảnh: NVCC

Nhà trường rất tạo điều kiện cho chúng em tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, phần lớn thời gian là chúng em ôn thi, có phòng ôn riêng, thời gian thì rất thoáng cho các bạn nên em đã tự lập ra cho bản thân mình một thời gian biểu sắp xếp thời gian học tập, ôn tập, luyện đề và sinh hoạt phù hợp nhất trong suốt thời gian ôn thi học sinh giỏi.

Em có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, từng giai đoạn, học đến đâu chắc đến đó quá trình ôn tập. Em đã bắt đầu tham gia đội tuyển môn Lịch sử từ năm lớp 10, nên quá trình ôn tập của em là trong suốt 3 năm học THPT. Các cô vừa dạy, vừa ôn tập, vừa luyện đề cho từng kỳ thi học sinh giỏi các cấp qua từng năm học nên em nắm được các kiến thức cơ bản, rồi mới học đến kiến thức mũi nhọn.

Khi được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thì em càng chú tâm hơn, tập trung hơn cho môn Lịch sử trong chặng đường nước rút (khoảng hơn 2 tháng) trước khi thi.

Bí quyết thọc môn Sử là em vừa được các cô dạy, vừa tự tích lũy qua mỗi lần luyện đề và mỗi lần thi. Học nắm chắc kiến thức cơ bản, học theo sơ đồ tư duy, hiểu được bản chất, rồi đến các kỹ năng làm bài thi".

Thời gian ôn thi căng thẳng, Sùng A Chua cho biết sẽ tranh thủ nghỉ ngơi mỗi khi có thời gian rỗi, chỉ gần đến ngày thi mới tập trung hoàn toàn.

"Thường thì em sẽ thư giãn bằng cách nằm ngủ, nghịch điện thoại, trò chuyện với bạn, rủ bạn đi dạo quanh trường", Sùng A Chua chia sẻ.

Nhận xét về Sùng A Chua, cô Trần Thị Thanh Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và cũng là người phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi Lịch sử của trường cho biết, Sùng A Chua là nam sinh có ý thức học tập tốt và quyết tâm, khát khao chinh phục.

"Lớp 11, Sùng A Chua đã đạt thành tích là học sinh giỏi quốc gia với giải Nhì môn Lịch sử, thi vượt cấp. Tuy nhiên Chua vẫn khao khát chinh phục giải Nhất, em có tinh thần rất đáng ghi nhận khi chủ động xin cô tiếp tục thi để chinh phục giải Nhất, và cuối cùng em đã được thành tích này", cô Huệ chia sẻ thêm.