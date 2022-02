Các nhà nghiên cứu giải mã bí ẩn về lỗ đen vũ trụ

Khám phá mới khiến các nhà khoa học cảm thấy thích thú. Ảnh: Getty

Theo nghiên cứu do Tiến sĩ Bart Ripperda thuộc Viện Flatiron ở Thành phố New York đồng dẫn đầu, các vụ nổ ánh sáng không rõ nguồn gốc trước đây xuất hiện ngay bên ngoài lỗ đen là do từ trường xung quanh gây ra. Hiện tượng này đã được biết đến từ lâu, nhưng các mô phỏng trên máy tính đã cho phép các nhà nghiên cứu hiểu sâu hơn về bản chất của nó.



Kết quả lần đầu tiên được công bố vào ngày 14/1 trên tạp chí Astrophysical Journal Letter của Hiệp hội Thiên văn Mỹ.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng ba cụm siêu máy tính riêng biệt để tạo ra một mô hình chi tiết cao về các quá trình xảy ra bên ngoài rìa lỗ đen. Điều này cho phép họ ghi lại hình ảnh ở độ phân giải lớn hơn 1.000 lần so với trước đây, theo báo cáo của Trung tâm Vật lý Thiên văn Tính toán (CCA) tại Viện Flatiron.

Tiến sĩ Ripperda, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại CCA và Đại học Princeton, cho biết: "Các luồng ánh sáng này đã khai thác năng lượng từ trường xung quanh lỗ đen". Ripperda cũng nói thêm rằng dự án này là sự kết hợp giữa vật lý plasma với vật lý thiên văn.

Nhóm nghiên cứu bày tỏ hy vọng rằng dữ liệu được thu thập bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb được phóng vào tháng 12/2021 cũng như từ Kính viễn vọng Event Horizon sẽ xác nhận các lý thuyết của họ, từ đó cải thiện mô hình với nhiều chi tiết hơn nữa.