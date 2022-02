Các "ông lớn" phát hành phim đã chuẩn bị những gì để mở cửa rạp chiếu ở Hà Nội?

Hà Nội mở cửa rạp chiếu phim từ 10/2



Theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL về việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể, đối với hoạt động của thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật với địa bàn có dịch cấp độ 2: Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3 các điều kiện cũng tương tự cấp độ 2, tuy nhiên về số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ thì giảm 70%. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các hoạt động.

Sau thời gian dài chờ đợi, khán giả Hà Nội cũng sẽ được thưởng thức"Spider-Man" trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là "Spider-Man: No way home" vào ngày 10/2 này.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại từ ngày 10/2. Trả lời Dân Việt, ông Đoàn Thạch Cương – Giám đốc kinh doanh Lotte Cinema Việt Nam cho biết: "Hiện tại, Lotte đã mở được khoảng 70% cụm rạp trong dịp Tết vừa rồi ở phía Nam. Các cụm rạp ở phía Bắc do tình hình dịch còn phức tạp nên chưa mở được. Do đó Lotte Cinema cũng bị thiệt hại nhiều về doanh số khi dịp Tết lượng khách xem phim rất đông.

Về công tác chuẩn bị, Lotte Cinema Việt Nam khuyến cáo khách hàng tuân thủ quy định 5K, rửa tay và khử khuẩn trước khi vào rạp. Các bước khai báo y tế đã được thực hiện khi khách bước vào các Trung tâm thương mại vì các rạp của Lotte thường nằm trong Trung tâm thương mại.

Vào rạp, Lotte Cinema sẽ tiếp tục khuyến cáo khách hàng thực hiện 5K và cung cấp các dụng cụ khử khuẩn cho khách. Những phim mới của Việt Nam trong Tết Nguyên đán vừa rồi sẽ được Lotte Cinema công chiếu tại Hà Nội từ ngày 10/2 tới đây".

Chia sẻ về công tác chuẩn bị mở cửa Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (TTCPQG), ông Nguyễn Phúc Diên - Phó Giám đốc TTCPQG nói với PV Dân Việt: "Chúng tôi đang kiểm tra máy móc, dọn vệ sinh rạp và làm các công tác quảng cáo. Sau 13h ngày 9/2 TTCPQG sẽ bắt đầu bán vé, suất chiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng ngày 10/2.

Chúng tôi đảm bảo đúng theo quy định 5K của UBND TP.Hà Nội và Bộ VHTT&DL, có đầy đủ đo nhiệt độ, sát khuẩn… trước khi vào phòng chiếu. TTCPQG sẽ bán vé giãn cách chứ không bán kín chỗ. Hiện TTCPQG có 14 phòng chiếu, số phòng mở cửa sẽ còn tùy thuộc số lượng phim nhưng TTCPQG sẽ cố gắng mở hết số phòng chiếu".

Chia sẻ về những thiệt hại trong thời gian đóng cửa, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc của Galaxy cho Dân Việt biết: "Suốt 8 tháng đóng cửa rạp chúng tôi hoàn toàn không có doanh thu nhưng vẫn phải chi trả tiền lương, bảo dưỡng máy móc và các khoản chi phí thuê mặt bằng từ 15-20 tỷ đồng/tháng… Thiệt hại vô cùng lớn.

Galaxy đã sẵn sàng các công tác chuẩn bị cho việc mở lại, đặc biệt là thời gian trước Tết Nguyên đán khi có chỉ đạo của Thủ tướng nhưng đến nay mới có công văn chính thức về việc Hà Nội cho phép mở lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2. Chúng tôi đã triển khai và áp dụng các biện pháp chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh và cho đến nay rất có hiệu quả".

Các bộ phim Tết năm nay là "Chìa khóa trăm tỷ", "1990", "Mưu kế thượng lưu", "Trạng Tí", "Nhà không bán" sẽ được khởi chiếu tại Hà Nội. Sau thời gian dài chờ đợi, khán giả Hà Nội cũng sẽ được thưởng thức phần phim cảm xúc và mãn nhãn nhất của "Spider-Man" trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là "Spider-Man: No way home" vào ngày 10/2 này. Không chỉ thành công về mặt doanh thu mà "Spider-Man: No Way Home" (Người nhện: Không còn nhà) còn là bom tấn hoành tráng nhất thương hiệu Người nhện từ trước tới nay. Bộ phim ẵm ngay đề cử Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc trong lễ công bố hôm 8/2.