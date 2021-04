Các tỉnh, thành phố đồng loạt dừng các lễ hội du lịch chào đón hè và dịp lễ 30/4-1/5

Đồng loạt dừng các lễ hội du lịch để đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện nay vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta.

Trong nước, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt dừng các lễ hội du lịch chào đón mùa hè và dịp lễ 30/4-1/5.

Lễ hội đền Cửa Ông tại Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh quyết định: Dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5; dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5.

Sau ngày 23/5, tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh sẽ có các quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tại Thanh Hoá, Thường trực Tỉnh ủy quyết định dừng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5) và lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thị xã Nghi Sơn cùng với lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30/4), để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại thành phố Hà Nội, Thành uỷ Hà Nội ngày 27/4/2021 đã có công văn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của TP, chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đồng thời dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh cũng đưa ra quyết định dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp lễ hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30/4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) để khai trương mùa du lịch biển 2021.

Việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các nước Lào, Campuchia,Thái Lan... Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành chức năng kích hoạt phương án chống dịch cao nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.