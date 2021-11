Các tỉnh, thành tìm phương án cho học sinh quay trở lại trường

Tìm phương án cho học sinh đi học lại

Giám đốc GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngày 8/11 khoảng 3.800 học sinh khối 9 của huyện Ba Vì đã học trực tiếp trở lại. Hà Nội sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để từ đó đề xuất Thành phố mở cửa trường học ở vùng ít nguy cơ theo quy định bảo đảm linh hoạt, thích ứng trong tình hình mới.

Theo ông Cương, công tác phòng chống dịch trên địa bàn quán triệt và thực hiện tốt Nghị định 128 của Chính phủ; đã có hướng dẫn liên ngành Giáo dục – Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới. Kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng đã được xây dựng. Thời điểm này, Hà Nội đã hoàn thành nội dung dạy học của học kỳ I.

Học sinh đi học lại ở Trường THCS Thụy An, Ba Vì, Hà Nội từ ngày 8/11. Ảnh: Viết Niệm

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc GDĐT cho hay, dù tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, triển khai dạy học gặp nhiều khó khăn, nhưng từ 20/10, Thành phố đã thí điểm cho dạy học trực tiếp một số khối lớp tại Trường tiểu học Thạnh An, Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ. Kết quả dạy học trực tiếp từ 2 trường này là tiền đề để Thành phố rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho các địa phương khác.

Cũng theo ông Nguyễn Văn hiếu, việc mở cửa trường học trở lại cẩn trọng từng bước. Ngành Y tế chỉ đạo khoanh vùng để khi có sự cố cách ly hẹp nhất, ít ảnh hưởng đến dạy học trực tiếp trở lại.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc GDĐT Quảng Nam cho biết, hiện nay địa phương vẫn tổ chức dạy học bình thường, dù có một vài nơi đã xuất hiện F0, F1. Ngày 5/11, triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Sở GDĐT Quảng Nam đã ban hành công văn 2361 hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục tỉnh.

Theo đó, khi trường học xuất hiện F0, cơ sở giáo dục tạm dừng dạy học tập trung, chuyển sang dạy học trực tuyến. Nếu tất cả kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 âm tính, trường sẽ chuyển về dạy học trực tiếp bình thường. Riêng lớp học có trường hợp F0 tiếp tục học trực tuyến (do các F1 thực hiện cách ly, không đến trường trong thời gian này). Nếu trường học xuất hiện F1 sẽ tiếp tục học trực tiếp, chỉ riêng lớp có F1 chuyển sang học trực tuyến…

Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Châu Hoài Thu chia sẻ, với sĩ số học sinh quá đông, các trường học ở địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả rất khó để tổ chức lớp học đảm bảo giãn cách. Việc giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang trong toàn thời gian học tập tại trường (trừ lúc ăn ngủ bán trú) được Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện nghiêm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, với đối tượng học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày và ăn ngủ bán trú, yêu cầu này gây khó cho các bé.

Đại diện Sở GDĐT Bình Dương - địa phương có sĩ số học sinh/lớp nhiều, thuộc diện đứng đầu cả nước (trên 50 học sinh/lớp, trong khi quy định là 35 học sinh/lớp đối với cấp Tiểu học), cũng phản ánh bất cập khi thực hiện giãn cách ở cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tạo điều kiện để học sinh đi học lại ở địa bàn thuộc cấp độ dịch 1, 2

Ngày 8/11, tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong cơ sở GDĐT, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hỗ trợ các tỉnh thành trong việc ra quyết định liên quan đến hoạt động dạy học ở địa phương, Bộ GDĐT đã ban hành nhiều hướng dẫn về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; sổ tay phòng chống Covid-19 trong trường học…

Trong đó, công văn 4726/BGDĐT-GDTC với sự thống nhất ý kiến của Bộ Y tế đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến, tương ứng với các cấp độ dịch. Tuy nhiên, thực tế mỗi địa phương đang triển khai theo một cách khác. Việc thực hiện nguyên tắc 5K trong đó đặc biệt là đeo khẩu trang, giãn cách trong trường học; các quyết định ứng xử khi có F0 trong trường… cũng mỗi nơi thực hiện một khác nhau.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh. Ảnh: MOET

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, việc chưa thống nhất phương án, kịch bản xử lý khi phát hiện ca F0 trong trường học, dẫn đến địa phương thực hiện phong tỏa, ngừng hoạt động giáo dục trực tiếp trên diện rộng, ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng giáo dục. Cả nước hiện có 28 tỉnh, thành phố đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình; nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11. Tuy nhiên, với việc phát sinh các ổ dịch mới liên quan đến trường học, kế hoạch cho học sinh đi học trở lại phải có nhiều điều chỉnh.

Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục và học sinh từ 12-17 tuổi, được địa phương tăng cường triển khai, nhưng đến nay tỷ lệ cán bộ, nhà giáo, nhân viên trường học được tiêm đủ liều vắc xin còn thấp. Trung bình toàn quốc mới đạt khoảng 62%.

Để học sinh được trở lại trường học tập an toàn theo từng cấp độ dịch, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn nữa chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết 128. Những địa bàn thuộc cấp độ dịch 1 và 2, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, kể cả trẻ mầm non được đi học trực tiếp. Khi học sinh quay trở lại trường học thì phải làm thế nào để đảm bảo an toàn nhất cho các em. Trẻ đến trường phải được an toàn và được hỗ trợ để thích ứng môi trường học tập mới sau nhiều tháng dài dạy học trực tuyến ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý học sinh.