Các trường ở Hà Nội lên kế hoạch cho học sinh lớp 1, 2 kiểm tra cuối kỳ trực tiếp

Mới đây, Bộ GDĐT ban hành công văn về việc "Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19". Theo Bộ GDĐT, các nhà trường có thể tổ chức đánh giá định kỳ linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại địa phương.

Đối với lớp 1, lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra định được tổ chức bằng hình thức trực tiếp nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các cấp. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế và đảm bảo an toàn trong phòng dịch.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng GDĐT để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện.

Học sinh trường Tiểu học Mê Linh (Hà Nội) trong một buổi học trực tiếp năm 2020. Ảnh: Phạm Hưng

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Phan Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, cho hay: " Hiện tại nhà trường đã nhận được công văn của Bộ GDĐT và đang chờ chỉ đạo của Phòng GDĐT. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh ở Hà Nội còn căng thẳng nên nhà trường đã chuẩn bị 2 phương án.

Nếu kiểm tra cuối học kỳ 1 trực tiếp thì nhà trường sẽ chia nhỏ học sinh. Trường có 12 lớp 1 với 40 học sinh/lớp. Học sinh lớp 2 cũng có số lượng tương tự. Việc tổ chức kiểm tra không phải là điều khiến trường lo lắng mà trong diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay không biết học sinh có được đến trường để kiểm tra hay không.

"Kiểm tra trực tiếp sẽ tốt hơn nhưng nếu kiểm tra trực tuyến thì theo đánh giá từ những năm học trước nhà trường vẫn tổ chức kiểm tra tốt, đảm bảo chất lượng bài thi. Mỗi lớp nhà trường sẽ phân công nhiều giáo viên cùngg giám sát. Theo kế hoạch, kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 cho học sinh sẽ tổ chức vào đầu tháng 1 hoặc giữa tháng 1", bà Kim Anh nói.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm chia sẻ: "Trường sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 vào tuần thứ 17. Hiện tại học sinh đang học ở tuần 15 và nhà trường đang cho học sinh hoàn thiện chương trình.

Nếu kiểm tra trực tiếp, nhà trường sẽ chia 2 ca từ 8-9h30 và 9h30-11h cho học sinh lớp 1, 2 kiểm tra gói gọn trong 1 buổi và nhiều giáo viên giám sát để yên tâm. Còn học sinh lớp 3, 4, 5 vẫn kiểm tra trực tuyến. Trường đang cho các tổ xây dựng ngân hàng đề để hiệu phó tổng hợp và kiểm duyệt. Tuy nhiên, điểm giữa kỳ không quá quan trọng, không phải là điểm xếp loại học sinh nên phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng. Nếu thi trực tiếp, phụ huynh gặp khó khăn là phải đưa đón con đi thi, có thể phải mất cả ngày. Tuy nhiên, hiện nay phụ huynh luôn ưu tiên cho con cái lên hàng đầu nên đây cũng không phải vấn đề".

Hiện trường có 7 lớp 1 với 320 học sinh và 7 lớp 2 với khoảng 250 học sinh. Lớp 1, 2 sẽ kiểm tra đọc hiểu, viết, làm toán.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cho biết: “Phòng đã nhận thông tin và đang chờ văn bản chỉ đạo của Sở về việc kiểm tra trực tuyến hay trực tiếp, kiểm tra hay nhận xét đánh giá. Tuy nhiên, trước đó, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch với 2 phương án là kiểm tra trực tuyến hoặc đánh giá học sinh”.

Theo bà Thủy, khi xây dựng kế hoạch, Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu các trường xây dựng nội dung rà soát ôn tập, sắp xếp bố trí thời gian hợp lý để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia làm bài kiểm tra hiệu quả và không tạo áp lực cho học sinh”.

Bà Thủy cho hay, hiện tại kiểm tra trực tiếp vô cùng khó khăn với học sinh tiểu học. Các em phải được tiêm vaccine mới đảm bảo an toàn trong khi mấy ngày nay tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Quan điểm của phòng trong tình hình nhiều F0, học sinh chưa được tiêm trong khi phải có phụ huynh đưa đi thì sẽ khó đảm bảo an toàn. Nếu Sở chỉ đạo cho kiểm tra trực tiếp phải có căn cứ đảm bảo an toàn thì phòng sẽ có phương án phù hợp. Phòng thực hiện theo chỉ đạo của Sở vì công tác phòng chống dịch bệnh phải tuân thủ tuyệt đối.