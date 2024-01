Các trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc, hàng nghìn chỉ tiêu chờ thí sinh

Các trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc

Trường Đại học Thái Bình (Thái Bình) năm 2024 là một trong số các trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc.

Nhà trường đã công bố thông tin tuyển sinh với 5 phương thức, trong đó có xét học bạ, cụ thể gồm các phương thức như sau: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học trọng điểm trong nước như: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2024; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; xét tuyển theo phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 điểm và TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 từ 15,0 trở lên.

Trường Đại học Thái Bình đã xét tuyển học bạ từ 22/1/2024.

Năm 2024 Trường Đại học Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) dự kiến tuyển sinh theo các phương thức tuyển sinh sau: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (Chứng chỉ IELTS; Chứng chỉ HSK); sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM tổ chức; đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức để xét tuyển; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Với phương thức xét học bạ, ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với trình độ đại học, xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 5/2/2024 đến ngày 31/12/2024. Với xét tuyển sớm và dự kiến xét tuyển các đợt trong năm hàng tháng, kéo dài đến tháng 12/2024.

Mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp 1 Giáo dục Tiểu học 7140202 C04: Văn, Toán, Địa; C14: Văn,Toán, GDCD; B03: Toán, Sinh, Văn; D01: Văn, Toán, Anh. 2 Giáo dục mầm non 7140201 M00: Toán, Văn, NK(Đọc diễn cảm-Hát); M01: Văn, NK1(Kể chuyện -Đọc diễn cảm), NK2(Hát-Nhạc); M07: Văn, Địa, NK(Đọc diễn cảm-Hát); M09: Toán, NK1(Kể chuyện-Đọc DC), NK2(Hát-Nhạc). 3 Kế toán 7340301 A00: Toán, Lý, Hóa; C04: Toán, Văn, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh 4 Luật 7380101 A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; D01: Văn, Toán, Anh; C14: Văn, Toán, GDCD. 5 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; A09: Toán, Địa, GDCD. 6 Thú y 7640101 A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; D07: Toán, Hóa, Anh; A09: Toán, Địa, GDCD. 7 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01: Văn, Toán, Anh; D15: Văn, Địa, Anh; D66: Văn, GDCD, Anh; D14: Văn, Sử, Anh. 8 Khoa học cây trông 7620110 A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; B03: Toán, Sinh, Văn; D07: Toán, Hóa, Anh. 9 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; A09: Toán, Địa, GDCD.

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Bắc Giang) cũng là trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc.

Năm 2024, trường tuyển 750 chỉ tiêu cùng với 2 phương thức tuyển sinh: học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể điều kiện xét tuyển như sau:

T Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến Phương thức xét tuyển Theo kết quả tốt nghiệp THPT (Tổ hợp xét tuyển) Theo điểm học bạ THPT 1 Khoa học cây trồng 7620110 50 A00, A01, B00, D01 Sử dụng đồng thời theo 2 cách xét tuyển: -Điểm trung bình 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) từ 6,0 điểm trở lên; -Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển từ 23,0 điểm trở lên (01 môn chính nhân hệ số 2) 2 Bảo vệ thực vật 7620112 50 3 Chăn nuôi 7620105 50 4 Thú y 7640101 50 5 Quản lý đất đai 7850103 50 6 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 30 7 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 7620211 50 8 Công nghệ thực phẩm 7540101 50 9 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 7540106 30 10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 50 11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 50 12 Kế toán 7340301 50 A00, A01, D01 13 Kinh tế 7310101 50 14 Thương mại điện tử 7340122 50 A00, A01, C01, D01 15 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 90 A00, A01, D01 Tổng chỉ tiêu 750

Điều kiện xét tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT; điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23 điểm (1 môn chính nhân hệ số 2).



Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ, thời gian xét tuyển đợt 1 từ ngày 15/1 đến ngày 30/6/2024; đợt 2 từ ngày 1/7 đến 15/8/2024.

Các đợt tiếp theo (nếu có) trường sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin tuyển sinh.

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) thông báo tuyển 5.050 chỉ tiêu cho năm 2024. Chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ là 20% và chỉ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành); tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển xem chi tiết ở phụ lục.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét học bạ là thí sinh đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành Giáo dục Thể chất và ngành Điều dưỡng có học lực lớp 12 xếp từ khá trở lên.

Sinh viên Trường Đại học Vinh nhập học năm 2023. Ảnh: Vinhuni

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên; các ngành khác (ngoài sư phạm) tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.

Trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) cũng vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2024.

Cụ thể gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh, dự bị đại học; xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao); xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao); xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và Trường ĐHSP Hà Nội kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao).

Các ngành sử dụng phương thức xét tuyển học bạ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gồm: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến), Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin, Tâm lý học giáo dục (dự kiến).

Nhà trường chưa công bố điều kiện xét tuyển cụ thể cho từng phương thức.

Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) năm 2024 dự kiến tuyển sinh 19 mã ngành đại học hệ chính quy. Nhà trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức: Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT.

*Tiếp tục cập nhật