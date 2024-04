Những trường top đầu tại Hà Nội cũng xét IELTS từ 5.5: Thí sinh không nên bỏ lỡ

Theo thông tin tuyển sinh từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm 2024, với phương thức xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, điều kiện đăng ký xét tuyển là thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế, trong đó, riêng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5.

Các ngành xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế từ 5.5 gồm: Thiết kế thời trang, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc), Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ học, Kinh tế đầu tư, Trung Quốc học, Công nghệ đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Marketing, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo,Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật sản xuất thông minh, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật cơ khí động lực, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ vật liệu dệt may, Công nghệ dệt, may, Hóa dược, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.

Với chứng chỉ IELTS 5.5, thí sinh được quy đổi 9 điểm tiếng Anh, thí sinh có IELTS 6 tương đương 9,5 điểm tiếng Anh; IELTS 6.5-9.0 tương đương 10 điểm tiếng Anh.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhập học năm 2023. Ảnh: ĐHCNHN

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, với phương thức lết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế để xét tuyển, nhà trường xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở và đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dành 80% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, hoặc kết hợp với điểm các kỳ đánh giá năng lực và đánh giá tư duy có thể tham gia xét tuyển vào trường.

Điểm xét tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + điểm quy đổi đánh giá tư duy x 2/3.

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + điểm 2 môn (gồm Toán và một môn bất kỳ trừ tiếng Anh, thuộc tổ hợp xét tuyển của trường) + cộng điểm ưu tiên.

Nếu đạt IELTS 5.5, thí sinh có thể quy đổi thành 8 điểm.

Tại Học viện Bưu chính viễn thông, với phương thức xét tuyển kết hợp, một trong những điều kiện xét tuyển với thí sinh có chứng chỉ IELTS là có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 hoặc học kỳ 1 lớp 12 (nếu chưa có kết quả năm học lớp 12) đạt từ 7,5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên.

Tại Học viện Tài chính, với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh được yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm/TOEFL iBT đạt từ 55 điểm, hoặc kết quả thi SAT đạt từ 1050/1600 điểm/ACT đạt từ 22 điểm trở lên. Chứng chỉ, kết quả thi còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Điểm xét tuyển được tính là tổng của điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 và điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, điểm môn 1 là điểm môn Toán, điểm môn 2 là điểm môn Ngữ văn hoặc Vật lý hoặc Hóa học, điểm môn 3 là điểm môn tiếng Anh quy đổi.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia, thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và đáp ứng ngưỡng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ theo quy định, trong đó, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 72 trở lên. Trường sẽ thông báo cụ thể ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trường Đại học Mở Hà Nội quy đổi điểm Ngoại ngữ cho các thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Với IELTS 5.5 tương đương 9 điểm, IELTS 6.0 tương đương 9,5 điểm, IELTS từ 6.5 tương đương 10 điểm. Thí sinh có chứng chỉ đang trong thời hạn có giá trị tính đến ngày 20/8/2024.