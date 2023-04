Các vụ giả danh du khách, bắt cóc tống tiền, gây tin đồn sai lệch về du lịch Thái Lan

Hình ảnh cuối cùng ghi được qua camera an ninh về nữ sinh viên Trung Quốc Jin Can bị bắt cóc tại Nonthaburi, Thái Lan. (Video: Khaosodenglish)

Cảnh sát Bangkok, Thái Lan phá vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc nhằm vào sinh viên Trung Quốc

Đây là vụ thứ hai xảy ra với công dân Trung Quốc trong vài tuần qua tại Thái Lan, gây sốc và khiến cộng đồng phẫn nộ. Tình trạng này còn dẫn tới những tin đồn sai lệch về "nguy cơ bị bắt cóc đòi tiền chuộc, với khách du lịch tới Thái Lan".

Báo chí ngày 3/4 dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok cho biết: Cảnh sát vừa phá vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc mới nhất, cũng là nghiêm trọng nhất do nạn nhân là cô Jin Can, 22 tuổi, người Trung Quốc đã tử vong.

Cô Jin Can là sinh viên trao đổi quốc tế năm thứ 3 chuyên ngành âm nhạc, tới Thái Lan ngày 8/3 để theo học tại đại học Bangkok Thonburi ở Thủ đô Bangkok từ 28/3. Chiều 31/3, đồn cảnh sát Thammasala ở Bangkok nhận được trình báo cô Jin Can mất tích.

Hình ảnh CCTV cho thấy nữ sinh viên Trung Quốc Jin Can (mặc đồ trắng) đi bộ gần trường Bangkok Thonburi tối 28/3. (Ảnh: Royal Thai Police)

Trước đó, nhóm tội phạm này đã liên hệ qua ứng dụng WeChat với cha của cô Jin Can là một giáo viên âm nhạc ở Trung Quốc. Chúng gửi hình ảnh cô Jin Can bị trói, bịt miệng và bạo hành. Đồng thời đòi 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu Baht - 72.600 USD) tiền chuộc.

Quá lo sợ sau khi không liên lạc được với con gái và cũng không đủ khả năng trả tiền chuộc, cha của Jin Can liên hệ với trường đại học Bangkok Thonburi. Theo hình ảnh CCTV (ghi lại qua camera giám sát an ninh) tại trường, Jin Can đã ở trưởng tối 28/3. Sau đó cô tới một nhà hàng rồi gọi taxi tới trung tâm mua sắm Central Westgate ở quận Bang Yai, thành phố Nonthaburi (cách Bangkok 22,5km). Jin Can ở đó tới 9.30 tối, sau đó rời đi và mất tích.

Vụ nữ sinh viên Trung Quốc Jin Can mất tích được cảnh sát Thammasala thụ lý điều tra từ chiều 31/3. Sáng 1/4 Cảnh sát khu vực Bang Mae Nang (Bang Yai, Nonthaburi) nhận được tin báo phát hiện túi nhựa lớn chứa thi thể phụ nữ, tại một con mương ở khu đất hoang ven đường Wat Tonne Chueak Salaya. Khám nghiệm tử thi xác định đó chính là thi thể Jin Can, với các vết thương kinh hoàng cho thấy cô đã bị bạo hành dã man.

Các mắt xích vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc nhằm vào nữ sinh viên Trung Quốc Jin Can, được cảnh sát Thái Lan xâu chuỗi lại và xác định nghi phạm. (Ảnh: Thaiexaminer)

Cảnh sát làm việc tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân là nữ sinh viên Trung Quốc Jin Can. (Ảnh: Chiangraitimes)

Qua điều tra, cảnh sát xác Thammasala định: Ba nghi phạm đều là nam giới người Trung Quốc, có liên quan tới đường dây tội phạm ở Trung Quốc, bao gồm: Zhou Xiongfei, 23 tuổi; Zhou Pengfei; 24 tuổi và Chen Sailing, 23 tuổi. Chúng giả làm khách du lịch tới Thái Lan, thuê nơi lưu trú trong một khu nhà sang trọng ở Bang Yai, Nonthaburi và thuê một xe ô tô Mazda màu đỏ.

Tối 28/3, chúng bắt cóc Jin Can đưa về khu nhà này, tra tấn rồi sát hại cô. Rạng sáng 29/3 chúng lái chiếc xe Mazda màu đỏ chở thi thể nạn nhân tới bỏ tại nơi sau đó được phát hiện. Ngày 30/3, chúng rời Thái Lan về thành phố Thành Đô (Trung Quốc).

Cảnh sát Thái Lan đã lưu tên của 3 nghi phạm trên vào "danh sách đen", nhằm ngăn chặn khả năng chúng tìm cách nhập cảnh vào nước này trước khi bị bắt. Hiện tại cảnh sát Thái Lan đang trong tiến trình làm thủ tục bắt giữ 3 nghi phạm, bao gồm cả động thái phát lệnh truy nã đỏ của Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) để tội phạm có thể bị bắt bên ngoài Thái Lan.

Ba nghi phạm bắt cóc đòi tiền chuộc tại Ekkamai, Bangkok, Thái Lan "sa lưới"

Trước đó đã xảy vụ án tương tự với nạn nhân là cô Menglu Weng, 32 tuổi, cũng là sinh viên người Trung Quốc.

Theo trình báo hôm 17/3 của cô Menglu Weng với cảnh sát, tối 16/3 sau khi đi ăn cùng một phụ nữ trong nhóm bạn tại nhà hàng trên đường Ekkamai, gần khu vực Thong Lor mới nổi ở Thủ đô Bangkok, cô bị nhóm tội phạm gồm 3 người đi trên chiếc xe ô tô thuê Toyota Alphard màu đen bắt cóc. Cô thoát chết vì đã buộc phải trả số tiền chuộc 3,2 triệu Baht (92.000 USD) bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Hình ảnh CCTV cho thấy nạn nhân bị kéo vào một chiếc xe van, trong vụ bắt cóc đòi tiền chuộc tối 16/3 gần khu vực Thong Lor ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Khaosodenglish)

Kết quả cuộc điều tra do Cảnh sát ThongLor thực hiện dẫn tới 3 nghi phạm "sa lưới" vài ngày sau đó tại tỉnh Sa Kaeo, khi chúng định trốn sang Campuchia. Cả 3 hiện đang bị tạm giam.

Trang tin coconuts.co ngày 3/4 dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, cũng có những băng đảng người Hoa hoạt động ở Bangkok, thường nhận biết du khách Trung Quốc và nhằm vào họ.