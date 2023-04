Thời gian tới, TP Hội An sẽ tăng cường quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An, tránh thất thoát nguồn thu từ bán vé tham quan

Thành phố Hội An: Phương án tăng cường quản lý hướng dẫn tham quan Khu phố cổ

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa ban hành phương án về việc “Tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An” (gọi tắt phương án). Đặc thù của khu phố cổ Hội An là khu phố mở, có cư dân sinh sống và kinh doanh, có nhiều đường, ngõ ngách vào phố nên việc phát hành vé tham quan trọn gói là hoàn toàn phù hợp, được UNESCO xem như là một mô hình tốt, cần phát huy. Phương án trên sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 15.5, không gian thực hiện toàn bộ khu vực I - khu phố cổ Hội An.

Theo đó, mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào khu phố cổ. Một nội dung mới của phương án chính là phân luồng 2 lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ, trong đó một lối dành cho người dân địa phương và một lối dành cho du khách.

Giá vé tham quan vẫn thực hiện mệnh giá như hiện hành 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa). Được triển khai từ năm 1995 đến nay, hoạt động hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An ngày càng nâng cao hiệu quả. Nguồn thu vé tham quan trở thành một trong những nguồn thu quan trọng, chủ lực, góp phần lớn cho công tác trùng tu di tích, chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản... của Thành phố.

Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động từ nguồn thu vé tham quan bị giảm sút nghiêm trọng. Theo khảo sát, hiện nay, tỉ lệ khách mua vé tham quan so với lượng khách vào phố cổ chỉ đạt khoảng 40%. Bên cạnh đó, giá vé tham quan hiện nay còn thấp, do đó kinh phí để lại phục vụ cho công tác trùng tu, bảo tồn di sản cũng bị hạn chế.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ngoài những yếu tố khách quan, chủ quan, còn một thực tế là hiện nay nhiều du khách, hướng dẫn viên khi đến tham quan khu di sản không mua vé; nhiều công ty du lịch không đưa việc mua vé vào chương trình tham quan phố cổ Hội An, cố tình cắt giảm quyền lợi của du khách, chất lượng chương trình tham quan không đảm bảo, khách không được phục vụ tham quan, nghe thuyết minh, giới thiệu, tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa đầy đủ.

Theo lãnh đạo TP Hội An, các giải pháp tăng cường công tác quản lý để tăng nguồn thu vé tham quan khu phố cổ thông qua các biện pháp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả sẽ đem lại nguồn thu tăng cho ngân sách thành phố phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị khu phố cổ; đầu tư các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan. Nâng cao nhận thức người dân địa phương, cộng đồng, xã hội về Di sản thế giới; từ đó có ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình cho biết, theo phương án, chương trình dành cho khách tham quan ban ngày từ 7h30 đến 18h hằng ngày. Nội dung tham quan cảnh quan chung của khu phố cổ; lựa chọn tham quan trong số 24 điểm di tích, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật cổ truyền.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các hoạt động phụ trợ khác như trình tấu nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm... trong Khu phổ cổ vào ban đêm. Chương trình dành cho khách tham quan “Đêm phố cổ” Hội An từ 18h00 đến 21h 30 đêm 14 Âm lịch hàng tháng...