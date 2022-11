Cách phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ và giải pháp ưu việt từ cốm Subạc

Nguyên nhân gây bệnh tay chân miệng

Tay chân miệng là bệnh do virus Coxsackievirus A16 (nhóm A16) và Enterovirus 71 (EV71) gây ra. Các virus này tồn tại trong nước bọt, dịch mũi, phân, dịch vỡ bóng nước trên da, niêm mạc,... Khi chúng ta tiếp xúc với các dịch tiết này từ người bệnh sẽ có nguy cơ lây nhiễm tay chân miệng.

Bình thường, trẻ ở giai đoạn từ 6 tháng đến 5 tuổi là hay bị tay chân miệng nhất. 6 tháng đầu đời, trẻ ít khi ốm bệnh đó là do được thừa hưởng miễn dịch từ trong bào thai và sữa non của mẹ. Nhưng sau độ tuổi này, trẻ dễ bị nhiễm virus tay chân miệng là do hệ miễn dịch chưa được phát triển toàn diện tạo ra "khoảng trống miễn dịch". Đây là điểm xung yếu cho virus tấn công. Trẻ lớn hơn và người lớn cũng có thể mắc bệnh tay chân miệng nếu sức đề kháng kém, nhưng tỷ lệ thấp hơn.

Dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng

Tay chân miệng có dấu hiệu nhận biết ban đầu là sốt, trẻ có thể bị sốt nhẹ hoặc rất cao. Đối với trẻ nhỏ trước khi phát ban tổn thương trên da thì đêm hôm trước thường khó ngủ, quấy khóc hoặc tự nhiên biếng ăn.

Bên cạnh triệu chứng sốt cao, quấy khóc thì tổn thương ở da cũng rất đặc trưng. Bệnh tay chân miệng gây ra các nốt mụn nước tập trung nhiều ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và vết loét trong niêm mạc miệng.

Cách phòng bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng có thể để lại các biến chứng cho trẻ như viêm não, tổn thương tim… hay rõ nhất là những vết sẹo lõm rất mất thẩm mỹ. Vì thế, các bậc phụ huynh cần có cách phòng bệnh cho con như:

Vệ sinh sạch sẽ nơi công cộng

Tại nhà trẻ, trường học thì bàn ghế, sàn nhà và cầu thang cần được khử trùng thường xuyên. Đồ chơi cho trẻ nên lau rửa sạch sẽ.

Khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng thì không cho con đến trường hay các khu vui chơi đông người để hạn chế lây nhiễm cho mọi người xung quanh.

Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ

Nhà cửa sạch sẽ thoáng mát cũng là cách ngăn ngừa virus gây bệnh tay chân miệng. Ngoài quét dọn, lau sàn nhà và cầu thang sạch sẽ thì nhà tắm nhà vệ sinh cũng cần được làm sạch vì đây là nơi tập trung của virus, vi khuẩn.

Rửa tay sạch sẽ

Nên giữ vệ sinh sạch sẽ bằng cách rửa tay thường xuyên với xà phòng, nhất là trước khi ăn uống để loại bỏ bụi bẩn, ngăn ngừa virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

Trẻ em dưới 5 tuổi, sức đề kháng còn kém nên cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Các bậc phụ huynh có thể cho trẻ tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi như: cải bó xôi, rau ngót, bí đỏ, xoài, đu đủ… vì những thực phẩm này chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng sức đề kháng cho trẻ, chống lại virus gây bệnh tay chân miệng.

Cách phòng bệnh tay chân miệng hiệu quả nhờ sản phẩm cốm Subạc

Hiện nay chưa có thuốc đặc trị tay chân miệng mà chỉ có các thuốc hỗ trợ làm giảm triệu chứng. Chính vì thế cần nâng cao đề kháng, tăng cường miễn dịch cho trẻ để phòng bệnh.

Một giải pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng được chuyên gia Da liễu đầu ngành khuyên dùng đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Subạc. Đây được xem là lựa chọn hàng đầu cho các bậc phụ huynh có con nhỏ vì ưu điểm nổi trội của sản phẩm:

● Cốm Subạc với các thành phần là thảo dược thiên nhiên như cao lá xoài, cao bạch chỉ, L-lysine giúp tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch giúp trẻ phòng ngừa các bệnh do virus nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng.

● Thành phần cao lá neem trong cốm Subạc giúp kháng khuẩn, chống viêm ngăn ngừa virus, vi khuẩn tấn công trẻ.

● Sản phẩm còn có vitamin C, kẽm gluconate là các vitamin và khoáng chất giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ngoài da do virus như tay chân miệng.

Cốm Subạc tăng đề kháng, kháng virus, kháng khuẩn đã được hàng nghìn phụ huynh ưu ái cho con sử dụng. Trong đó có chị Bình An (ở Cầu Giấy, Hà Nội) có con trai 3 tuổi thường hay bị các bệnh do virus như rất nhiều trẻ khác. Nhưng thật may mắn từ khi biết đến cốm Subạc, con trai Bon của chị uống đều hàng ngày nên luôn khỏe mạnh, không bị các bệnh ngoài da do virus.

Hy vọng, bài viết trên đã cung cấp thông tin hữu ích về cách phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ ở nơi công cộng cũng như ở nhà. Cha mẹ hãy cho con uống cốm Subạc hàng ngày giúp nâng cao đề kháng, tăng cường miễn dịch giúp con phòng bệnh tay chân miệng tốt nhất. Cha mẹ gọi đến số điện thoại 024.38461530 - 028.62647169 nếu có thắc mắc để được giải đáp tận tình nhất.

