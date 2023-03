Cách tra cứu số báo danh và phòng thi đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin cụ thể về các đợt thi, thời gian đăng ký ca thi và ngày thi đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Đăng ký ca thi Ngày thi Địa điểm thi 9h00: 6/2/2023 (đợt thi 301) 10-12/3/2023 Hà Nội, Thái Nguyên 9h00: 6/2/2023 (đợt thi 302) 25-26/3/2023 Hà Nội, Hải Phòng 9h00: 6/2/2023 (đợt thi 303) 6-9/4/2023 Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa 9h00: 6/2/2023 (đợt thi 304) 22-23/4/2023 Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An 9h00: 18/3/2023 (đợt thi 305) 11-14/5/2023 Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa 9h00: 18/3/2023 (đợt thi 306) 20-21/5/2023 Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An 9h00: 18/3/2023 (đợt thi 307) 27-28/5/2023 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định 9h00: 18/3/2023(đợt thi 308) 3-4/6/2023 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng

Theo Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội, số báo danh, phòng thi, ca thi sẽ được cập nhật tối thiểu trước 5-7 ngày thi chính thức.

Thí sinh có thể kiểm tra số báo danh ca thi đánh giá năng lực 2023 sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, chọn ca thi, nộp lệ phí. Hệ thống tự động gửi email thông báo số báo danh, phòng thi, ca thi cho thí sinh cập nhật trong 5-7 ngày thi. Trường hợp thay đổi về ca thi sẽ thông báo qua email.

Tra cứu số báo danh ca thi. Ảnh:CMH



Ngoài ra, có một số lưu ý đối với thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.



Thí sinh cần lưu ý nhớ số báo danh và đến đúng địa điểm thi đăng ký. Tại cổng địa điểm thi, sinh viên tình nguyện và cán bộ coi thi sẽ đón tiếp và hướng dẫn thủ tục vào khu vực thi. Hội đồng thi có thể sử dụng thiết bị dò kim loại, quét thiết bị truyền tin để kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực thi và đơn vị tổ chức thi không nhận trông giữ tư trang, tài sản của thí sinh.

Trung tâm khảo thí lưu ý, thí sinh chỉ mang những vật dụng được phép vào khu vực thi. Các giấy tờ cá nhân cần chuẩn bị trước khi đi thi như căn cước công dân, các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả xét nghiệm Covid-19 (nếu có yêu cầu).

Nếu thí sinh bị mất căn cước công dân và làm lại, các thông tin cá nhân trên căn cước công dân mới (họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán và 12 số căn cước công dân) không thay đổi so với căn cước công dân cũ thí sinh có thể mang căn cước công dân mới đi thi. Bộ phận tổ chức thi có thể quét đọc thông tin từ QR Code để kiểm tra lại. Trường hợp bị mất căn cước công dân trước ngày thi mà không kịp làm mới căn cước công dân phải có giấy xác nhận của công an địa phương (xã/phường). Giấy xác nhận của công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh thí sinh dự thi.

Thí sinh phải ngồi đúng vị ví máy thi trong phòng thi; tự đọc bản tóm tắt quy chế thi (trách nhiệm của thí sinh, những vật dụng được mang vào phòng thi, những việc không được làm trong thời gian thi...). Thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi sẽ bị dừng thi, hủy toàn bộ đăng ký, hủy tất cả kết quả thi của năm, dừng phục vụ các đợt thi còn lại; thông báo cho các bên liên quan (trường THPT, Sở GDĐT...).