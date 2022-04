Ngành dịch vụ nhiều khởi sắc

Tổng cục Thuế cho biết, quý I/2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

So với dự toán có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 25%), trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ước đạt 27,5%; doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%; thuế TNCN ước đạt 43,3%; thuế BVMT ước đạt 25,9%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 30,3%; thu phí, lệ phí ước đạt 27,3%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 38%...

So với cùng kỳ có 11/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng đó là: thuế TNCN ước tăng 20,6%; thuế BVMT ước tăng 7,1%; lệ phí trước bạ ước tăng 5,1%; phí - lệ phí ước tăng 4,2%; thu tiền cho thuê đất ước tăng 26,9%; Thu tiền sử dụng đất ước tăng 21%.

Thu ngân sách quý I/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các DN đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn. Ảnh Trung Kiên

Số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I/2022 tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước (bình quân một tháng có 20 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động); tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các DN đang hoạt động tăng 34,5%.

Khu vực dịch vụ trong quý I/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%.

Bên cạnh việc các DN đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn cho ngân sách thì có được kết quả trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý.

Tính đến ngày 14/03/2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 4.890 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT và kiểm tra được 90.503 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 113,32% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 4.255 tỷ đồng trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.050,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 237,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 2.967,1 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2022 toàn ngành Thuế đã thu được 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 150 tỷ đồng.

Cải cách trong công tác thuế tạo thuận lợi cho người dân

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; tiếp tục duy trì, triển khai khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai HĐĐT…

Cụ thể, về khai thuế điện tử cho doanh nghiệp: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2022, tính đến ngày 19/03/2022 có 854.606 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,86%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/03/2022 là 3.646.149 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử đối với DN: Tính đến ngày 18/03/2021, đã có 847.246 DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99,0%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 845.222 DN trên tổng số 855.793 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,76%. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/03/2022, đã có 1.172.293 giao dịch nộp thuế điện tử của DN với số tiền là trên 177.196 tỷ đồng và 5.870.482 USD.

Hội nghị giao ban về công tác thuế tại Tổng cục Thuế. Ảnh: Trung Kiên

Triển khai dịch vụ khai thuế điện tử dành cho cá nhân: Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai khai thuế điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến ngày 18/03/2022 đã có 549.516 tài khoản đã đăng ký. Số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2022 đến 18/03/2022 là 21.208 tờ khai. Trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội 2.372 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 14.572 tờ khai; Các Cục Thuế còn lại: 4.264 tờ khai.

Về nộp thuế điện tử đối với cá nhân: Tổng cục Thuế đã thực hiện kết nối với 08 Ngân hàng thương mại (VietcomBank, VietinBank, AgriBank, MBBank, VPBank, BIDV, TPBank, SHB) để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân. Theo đó, cá nhân có thể sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử qua các kênh thanh toán của Ngân hàng như InternetBanking, mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/03/2022 đã có 51.998 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking, chiếm 25,46% trên tổng số 204.195 giao dịch LPTB ô tô, xe máy cả nước.

Ngày 21/03/2021, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ công bố Cổng TTĐT dành cho Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế vào Ngân sách nhà nước Việt Nam, đến nay đã có 5 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký nộp thuế thông qua Cổng TTĐT dành cho Nhà cung cấp nước ngoài.

Về triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0). Đến nay, tổng số lượng NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile là 16.636 NNT, số lượng NNT đăng ký tài khoản qua App là 20.740 NNT, số giao dịch nộp thuế qua App là 7.600 giao dịch với tổng số tiền gần 13,8 tỷ đồng.

Yêu cầu đẩy mạnh việc thanh kiểm tra đối với công tác thuế

Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban quý I/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh thu ngân sách quý I đạt kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ nắm bắt từng nguồn thu, sắc thuế chi tiết đến từng tháng, từng khu vực, sắc thuế để đánh giá dự báo sát diễn biến, tình hình thu, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành ngân sách cho phù hợp.

Đặc biệt trong bối cảnh từ 1/4/2022, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50% và giảm 70% đối với mặt hàng dầu hỏa sẽ làm nguồn thu ngân sách giảm trên 20.000 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ, cơ quan thuế các cấp cần chủ động phân tích nguyên nhân từng khoản nợ thuế, tính chất nợ tại các địa phương để Tổng cục có giải pháp xử lý, thu hồi nợ thuế hiệu quả.

Bên cạnh đó, Vụ Quản lý nợ cần tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có, đẩy nhanh tiến độ xử nợ chủ động đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, cần sớm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu, các Cục Thuế khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh kiểm tra còn tồn từ năm 2021 chuyển sang và triển khai thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thanh, kiểm tra theo chuyên đề hoàn thuế GTGT đối với các DN rủi ro cao về thuế.

Về triển khai đề án HĐĐT giai đoạn 2 trên phạm vi cả nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành trong quý II năm 2022. Để chuẩn bị triển khai chính thức Lễ công bố triển khai áp dụng HĐĐT trên cả nước dự kiến vào giữa tháng 4/2022 đề nghị các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế (57 cục còn lại thuộc giai đoạn 2) theo đúng tiến độ, thời gian quy định; đồng thời, các vụ, đơn vị cần gấp rút, khẩn trương chuẩn bị các nội dung công việc để tổ chức buổi Lễ sơ kết HĐĐT giai đoạn 1 và công bố triển khai giai đoạn 2 đảm bảo chu đáo, thành công.