Cải cách tiền lương: Sẽ bảo đảm đủ sống cho gia đình quân nhân?

Cải cách tiền lương: Xác định vị trí việc làm để tạo bảng lương của lực lượng vũ trang

Hiện nay, Bộ Quốc Phòng đang khẩn trương hoàn chỉnh tổ chức, biên chế, xác định rõ vị trí việc làm và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm để làm cơ sở chuyển xếp lương cũ sang lương mới.

Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT) và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 21/5/2018 đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong việc cải cách tiền lương cũng như các chính sách liên quan; trong đó có nội dung về việc cải cách tiền lương quân đội.

Cụ thể, nghị quyết nêu rõ: Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Bộ Quốc phòng đang xây dựng bảng lương mới cho lực lượng vũ trang. Ảnh:Báo QĐND

Đồng thời, Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng có nhiều điều chỉnh về phụ cấp của đối tượng lực lượng vũ trang. Theo đó, quân đội không bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên; đồng thời, được hưởng các loại phụ cấp sau đây: Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; phụ cấp lưu động và phụ cấp đặc thù cho quân đội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề) sẽ bị bãi bỏ.

Thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã triển khai nghiên cứu, ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân làm cơ sở để xây dựng bảng lương chức vụ.

Từ năm 2021 cho đến nay, tiền lương cơ sở tăng 20,8%, các mức lương dự kiến của cán bộ, công chức nhà nước cũng tăng lên; do đó, các bảng lương mới của LLVT và cơ yếu cũng cần được nghiên cứu để hoàn thiện lại.

Cải cách tiền lương: Xây dựng bảng lương phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang

Nghị quyết 27 xác định tiền lương của lực lượng vũ trang phải đảm bảo đủ sống cho người lao động, đảm bảo tiền lương khi về hưu và chăm sóc người thân của họ.

Lương quân đội sẽ được tính theo số tiền cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bảo đảm tương quan với tiền lương trên thị trường lao động và có cơ cấu tiền lương gồm: Lương quân đội = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương). Bổ sung thêm tiền thưởng, chiếm khoảng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Ngoài ra, trong cải cách có nội dung sẽ bãi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở. Như vậy, quân đội sẽ được xây dựng tương ứng các bảng lương mới gồm: Một bảng lương sĩ quan quân đội căn cứ theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm; trong đó phải giữ tương quan tiền lương giữa LLVT (gồm quân đội) với công chức hành chính hiện nay.

Tiền lương mới của LLVT sẽ đảm bảo đủ sống và chu cấp gia đình của quân nhân. Ảnh: QĐND

Mới đây, tại cuộc họp của Ban cải cách chính sách tiền lương của lực lượng vũ trang với các cơ quan về việc thống nhất phương án xây dựng các bảng lương của LLVT và cơ yếu ngày 11/1/2024, các ý kiến đều thống nhất quan điểm xây dựng các bảng lương của LLVT phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù của LLVT. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống của các đối tượng hưởng lương và gia đình. Đặc biệt, chế độ tiền lương mới phải tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và phải gắn theo vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy.

Đối với bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, các đại biểu cho rằng cần được xây dựng gồm 2 thành tố: Lương chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và lương chức vụ, chức danh. Lương chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật gồm các loại: Cao cấp (xây dựng 2 nhóm lương), trung cấp (xây dựng 1 nhóm lương với 12 bậc lương), sơ cấp (xây dựng 1 nhóm lương với 12 bậc lương). Tiền lương chức danh được xác định là tiền lương cơ bản của sĩ quan đảm nhiệm vị trí tương đương (theo chức vụ) trừ đi tiền lương chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng giao các đơn vị có liên quan thống nhất phương án xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo hướng xác định rõ vị trí việc làm và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm để làm cơ sở chuyển xếp lương cũ sang lương mới.

"Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với việc thúc đẩy cải cách hành chính, bảo đảm tính kế thừa và phát huy ưu điểm, khắc phục được những hạn chế, bất cập của tiền lương hiện nay", lãnh đạo Bộ Quốc phòng nói.