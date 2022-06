Cầm mã tấu đuổi chém nhau vì sờ đùi nữ nhân viên massage

Chiều 18/6, Công an TP Thủ Đức cho biết, đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với nhóm người dùng mã tấu, xịt hơi cay đánh nhau tại địa bàn phường Cát Lái.

Theo kết quả điều tra của Công an TP. Thủ Đức, khoảng 23 giờ ngày 13/6, Huỳnh Minh Nhựt, Nguyễn Minh Hải đến một cơ sở massage trên đường 35 - CL, khu dân cư Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức để xông hơi xoa bóp.

Khi lên phòng xoa bóp, Nhựt có hành động sờ vào đùi nữ nhân viên nhưng bị từ chối. Nữ nhân viên này đã báo lại cho Tân, quản lý tại đây. Sau đó, Tân và Nhựt xảy ra mâu thuẫn, Nhựt về nhà và gọi điện cho Trịnh Văn Hùng và cả hai cùng đến cơ sở massage này nói chuyện.

Đến nơi, Tân cầm bình trà ném vào chân của Hùng gây chảy máu. Quang trong quán chạy ra cầm mã tấu, Tân liền giật mã tấu trên tay Quang chém Hùng nhưng không trúng. Sau đó cả Tân, Cường, Quang đuổi đánh Nhựt và Hùng nhưng rất may hai người này đã bỏ chạy kịp thời.

Tiếp đó, rạng sáng 14/6, Hùng gọi điện cho Nguyễn Thanh Phong tới nhà và kể lại sự việc rồi rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Hùng, Nhựt và Phong cầm theo một con dao đi đến cơ sở massage nhưng cơ sở này đã đóng cửa nên cả nhóm quay về.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Cường điện thoại kêu Hùng, Nhựt ra quán cà phê để nói chuyện với Tân và Nguyễn Văn Vịnh. Sau khi Hùng, Nhật, Vịnh, Tân nói chuyện hòa giải xong Vịnh ra xe ô tô hiệu mercedes đi về.

Quá trình Vịnh cùng nhóm đi về tại đường 35, phường Cát Lái, xe của Vịnh bị xe tải của Phan Thanh Nghị húc trúng. Sau đó Vịnh, Tân, Hưng, Minh và một số người khác đã xuống xe chạy ra dùng hung khí, hơi cay xịt đánh Nghị.

Nghị bị đánh và chạy vào đường hẻm, sau đó Nghị cầm đá ném bể kiếng chắn gió ô tô Vịnh. Thấy vậy, nhóm đi cùng Vịnh tiếp tục đuổi đánh Nghị. Cùng lúc này Nguyễn Thanh Phong, Huỳnh Thanh Trì, Phan Văn Danh và Nguyễn Văn Nhanh thấy Nghị bị đánh nên vào can ngăn.

Tuy nhiên, nhóm của Vinh, Tân, Minh, Hưng, Quang và một số người khác tiếp tục kéo ra dùng gậy sắt, hơi cay đánh.

Lúc này, Cường chạy về cơ sở massage lấy hai cây mã tấu đưa cho Quang, Tân và một người tên Mon. Sau đó, Mon cùng Minh, Hưng và một số người khác bên nhóm của Vịnh đuổi đánh, chém Danh, Nhanh, Trà gây thương tích rồi hai bên tự giải tán.

Công an TP.Thủ Đức cho biết, vụ việc của nhóm người trên có tính chất côn đồ, hung hãn, băng nhóm và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, công an cũng đang củng cố hồ sơ, chờ kết luận giám định và kết luận định giá tài sản để xem xét xử lý hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.