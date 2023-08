Campuchia đang tăng tốc thu hoạch một loại nông sản bán cho Việt Nam để chế biến xuất sang Trung Quốc

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ đầu tháng 8/2023 đến nay, giá sắn củ tươi tại Tây Ninh giảm nhẹ, giá tinh bột sắn cũng giảm theo đà giảm của giá nguyên liệu do xuất khẩu sắn sụt giảm.

Do tiêu thụ sắn lát nội địa yếu nên lượng tồn kho chủ yếu chào bán xuất khẩu. Tính tới đầu tháng 8/2023, chỉ có vài nhà máy tinh bột sắn tại khu vực Tây Nguyên chạy lại, nhưng nguồn cung sắn chưa có nhiều do củ sắn vẫn còn non.

"Với tình hình sắn vụ mới có muộn và nguồn cung sắn nguyên liệu sụt giảm, thì xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2023 có thể chỉ đạt khoảng 1,8 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 2,4 triệu tấn của năm 2022", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Trong khi đó, Campuchia đang đẩy mạnh tiến độ thu hoạch sắn ngay từ đầu vụ để bán cho Việt Nam do được giá, điều này có thể khiến cho sản lượng sắn thu hoạch vào giai đoạn giữa và cuối vụ giảm mạnh.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 7/2023, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tháng 7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 145.230 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 71,88 triệu USD, giảm 24,2% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là tháng giảm thứ 5 liên tiếp so với cùng kỳ năm 2022.

Campuchia đang đẩy mạnh tiến độ thu hoạch sắn ngay từ đầu vụ để bán cho Việt Nam do được giá, trong khi xuất khẩu sắn của Việt Nam tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh: Chế biến sắn tại Công ty TNHH Một thành viên Tiến Dương Tây Ninh (ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Nonh). Ảnh: Báo Tây Ninh.

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 494,9 USD/tấn, tăng 6,9% so với tháng 6/2023 và tăng 9,2% so với tháng 7/2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,64 triệu tấn, trị giá 665,57 triệu USD, giảm 14,4% về lượng và giảm 20,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 7/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 93,61% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước với 135.960 tấn, trị giá 66,58 triệu USD.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,47 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 589,27 triệu USD, giảm 15,9% về lượng và giảm 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2023, mặc dù lượng sắn xuất khẩu giảm, nhưng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang một thị trường vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đáng chú ý như: Malaysia, thị trường Đài Loan, Nhật Bản...

Tuy nhiên các thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam.

Về nguyên nhân xuất khẩu sắn sang thị trường Trung Quốc giảm, theo Cục Xuất nhập khẩu, giá ngũ cốc tại Trung Quốc giảm và do đang vào mùa tiêu thụ thấp điểm nên nhu cầu đối với sắn và tinh bột sắn của Trung Quốc cũng có xu hướng giảm trong mấy tháng gần đây.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu gần 4,15 triệu tấn sắn lát, trị giá 1,14 tỷ USD, giảm 12,9% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia là 4 thị trường cung cấp sắn lát cho Trung Quốc.



Đáng chú ý, lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam tăng, trong khi nhập khẩu từ Thái Lan và Lào đều giảm. Mặc dù Trung Quốc giảm nhập khẩu sắn lát của Thái Lan, nhưng sắn lát của Thái Lan vẫn chiếm tới 87,7% tổng lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung Quốc với 500.760 tấn, trị giá 136,57 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với sản phẩm tinh bột sắn, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 1,51 triệu tấn tinh bột sắn, trị giá 720,42 triệu USD, giảm 35,8% về lượng và giảm 41,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc, nhập khẩu tinh bột sắn từ Việt Nam cũng sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022, với 497.830 tấn, trị giá 227,05 triệu USD.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc tăng nhập khẩu tinh bột sắn từ Lào với 148.340 tấn, trị giá 63,95 triệu USD.

Thời gian tới, Cục Xuất nhập khẩu dự báo, nhu cầu tiêu thụ sắn và tinh bột sắn của sắn của Trung Quốc có thể sẽ sôi động trở lại khi nước này bước vào mùa sản xuất bánh trung thu.