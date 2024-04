Campuchia, nhà cung cấp top đầu một loại hạt cho Việt Nam đang gặp khó, nguồn cung cho Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 55.000 tấn, trị giá 289 triệu USD, tăng 106,8% về lượng và tăng 103,4% về trị giá so với tháng 2/2024.

Tính chung quý I/2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt khoảng 147.000 tấn, trị giá 782 triệu USD, tăng 31,8% về lượng và tăng 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ước tính, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 5.248 USD/tấn trong tháng 3/2024, giảm 1,7% so với tháng 2/2024 và giảm 11,6% so với tháng 3/2023. Tính chung quý I/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.329 USD/tấn, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Mỹ, Trung Quốc hiện là hai thị trường nhập một lượng lớn hạt điều của Việt Nam. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 8.410 tấn hạt điều, trị giá gần 42,16 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 42% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hai tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ Việt Nam, lượng đạt 6.430 tấn, trị giá 36,78 triệu USD, tăng 65,1%về lượng và tăng 61,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần hạt điều của Việt Nam chiếm 76,53% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2024.

Đối với thị trường Mỹ, xu hướng Mỹ tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan.

Việt Nam là nước xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới nhưng cũng phải nhập lượng nguyên liệu khổng lồ từ Campuchia. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, ngành điều của Campuchia cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo Khmer Times, trước những thách thức khốc liệt do El Nino mang lại, ngành điều Campuchia trước mắt phải đối mặt với kịch bản nghiệt ngã.

Theo Hiệp hội Hạt điều Campuchia, hiện nay sản lượng sản xuất đang vượt quá nhu cầu. Do đó, những gì nông dân phải làm bây giờ là tránh mở rộng quy mô của các trang trại mà thay vào đó là tăng năng suất và chất lượng trên mỗi ha. Đồng thời, các nhà máy nên tập trung vào chất lượng sản xuất, đảm bảo hương vị cao cấp của sản phẩm và tạo ra những sản phẩm chất lượng có khả năng cạnh tranh cao.

Hiệp hội đề xuất sự hợp tác giữa nông dân địa phương, các điền trang lớn, hợp tác xã và Hiệp hội Hạt điều Campuchia để cùng chung tay thúc đẩy thống nhất tiếp cận thị trường và cải thiện chất lượng. Mặt khác, có kế hoạch tận dụng tối đa các nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận thị trường, blockchain để truy xuất nguồn gốc và các phương pháp đổi mới để canh tác bền vững.

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu và các chiến lược nhằm thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng và hướng dẫn canh tác bền vững thông qua các hội thảo đào tạo định kỳ cho tất cả các bên liên quan. Để nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng hạt điều, nền tảng này sẽ hỗ trợ thành lập các trung tâm thu mua, đơn vị chế biến và mạng lưới phân phối. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, dự án tìm kiếm sự hợp tác và tài trợ từ UNDP, FAO và các tổ chức quốc tế khác để thực hiện và mở rộng dự án.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nền tảng này sẽ đảm bảo nâng cao tính minh bạch và công bằng của thị trường, cải thiện chất lượng và tính bền vững, cải thiện chất lượng và tính bền vững của sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế của nông dân, đồng thời tăng cường năng lực thực hành nông nghiệp bền vững và đầu tư từ nước ngoài.

Campuchia là nhà cung cấp hạt điều top đầu cho Việt Nam trong nhiều năm qua và đang nổi lên là nhà cung cấp hạt điều lớn của châu Á. Năm 2023, Việt Nam đã nhập từ Campuchia 644.191 tấn hạt điều với trị giá hơn 836 triệu USD, giảm 9% về lượng và giảm 23% về trị giá so với năm trước.