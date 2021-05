Cán bộ, hội viên nông dân Bắc Ninh: Chung niềm tin hướng về ngày hội lớn của đất nước

Về phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn) những ngày này, đâu đâu cũng thấy cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích về bầu cử được trang trí khắp các tuyến phố chính.

Hướng về ngày hội toàn dân

Ông Phan Đình Linh - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 (phường Trang Hạ) phấn khởi cho biết: "Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của tổ cơ bản đã hoàn tất. Hiện Tổ đã hoàn thành việc trang trí, niêm yết danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, lập và niêm yết danh sách cử tri. Hiện đang tiến hành phát thẻ cử tri, đóng dấu phiếu bầu cử".

Không chỉ riêng ở thị xã Từ Sơn, ở các huyện hội và hội cơ sở, hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được triển khai nghiêm túc, thường xuyên.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở. Ảnh: Nguyễn Thu

Các cấp Hội thông tin, tuyên truyền về bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trang thông tin điện tử Hội ND tỉnh, Fanpage, nhóm Facebook, Zalo của các cấp hội, tuyên truyền bằng xe loa lưu động...

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 171.000 hội viên nông dân, sinh hoạt tại 121 cơ sở hội xã, phường, thị trấn. Đây là lực lượng cử tri đông đảo, có vai trò quan trọng, đảm bảo sự thành công của cuộc bầu cử. Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, ngay sau khi có hướng dẫn của T.Ư Hội NDVN và văn bản chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Hội ND tỉnh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đến tất cả các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh. Đồng thời, động viên mọi cử tri là cán bộ, hội viên và nông dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu cử được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm đủ số lượng với cơ cấu hợp lý.

Cũng theo ông Sâm, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp hội tập trung tuyên truyền hướng về ngày bầu cử theo 3 đợt, hiện tại đang là cao điểm. Từ nay đến ngày bầu cử, Hội ND tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra thông tin, tuyên truyền bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Cách ngày bầu cử khoảng 10 ngày thì tập trung phổ biến đến tận chi hội, tổ hội và hội viên nông dân.

Tuyên truyền phòng chống Covid-19 gắn với công tác bầu cử

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Hội ND Bắc Ninh còn tích cực tham gia thực hiện giám sát quá trình tổ chức bầu cử. Các đồng chí lãnh đạo Hội ND các cấp được phân công tham gia Ủy ban bầu cử các cấp cũng đã tích cực, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên bám sát tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tại các địa bàn phụ trách. Đặc biệt là việc niêm yết công khai tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; danh sách cử tri; tiếp nhận phản ánh của cử tri; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham gia tốt các nhiệm vụ phục vụ bầu cử khi có sự phân công, tham gia ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Bà Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội ND huyện Quế Võ cho biết: Đến nay, toàn huyện Quế Võ đã có 846 cán bộ, hội viên nông dân tham gia hoạt động tại 110 tổ phòng, chống Covid - 19 cộng đồng. Từ đó, các tổ đã cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, lồng ghép các nội dung tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; vận động cử tri tại địa bàn thực hiện công tác khai báo y tế tại nhà, đeo khẩu trang, chấp hành 5K và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch do tổ bầu cử quy định và hướng dẫn; tham gia bầu cử an toàn cho cử tri.