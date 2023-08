Cận cảnh: Cùng Giám đốc Sở NNPTNT Thanh Hóa vào hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hóa)

Ngay sau khi nhận được tin phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá, cùng lãnh đạo UBND huyện Như Xuân và lực lượng kiểm lâm, phóng viên vượt suối, băng rừng để tiếp cận hiện trường.

Mất hơn 3 giờ đi bộ men theo con suối Khe Chàng, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, đoàn mới tới được hiện trường của vụ phá rừng.

Đường lên hiện trường vụ phá rừng tại lô 14, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực Khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Tại hiện trường, những cây rừng bị cưa hạ đã khô mủ trong thời gian khoảng 1 tháng trở lại đây. Tại lô 14, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực Khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, đoàn kiểm tra phát hiện có 6 gốc cây táu muối thuộc gỗ nhóm 7, đường kính gốc sát đất từ 40 cm đến 60 cm bị đốn hạ. Các cây gỗ đã bị cắt đoạn, xẻ nhỏ để thuận lợi cho việc vận chuyển.

Những gốc gỗ táu muối còn lại

Một cây gỗ táu muối thuộc gỗ nhóm 7, đường kính gốc sát đất từ 40 cm đến 60 cm bị đốn hạ.

Gỗ được đốn hạ và xẻ thành tấm ngay tại rừng.