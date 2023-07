Ngày 4/7/2023, các cơ quan chức năng xã Tân Lợi và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã vào cuộc điều tra vụ hủy hoại vườn cao su của hộ nông dân Trần Đức Lý (thường trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Ông Lý cho biết: "Gia đình tôi có vườn cao su rộng hơn 10 ha, tại khoảnh 8, tiểu khu 363, thuộc ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đất này do gia đình tôi khai hoang từ năm 2003, sau đó trồng cao su và thu hoạch mủ đến năm 2022.

Nông dân Trần Đức Lý bên một cây cao su non bị hủy hoại. Ảnh: Đ.T.T

Hết chu kỳ khai thác, tôi thanh lý cây già cỗi và trồng lớp cao su mới vào đầu tháng 5/2023. Thế nhưng, chỉ những ngày cuối tháng 6 vừa qua, vườn cao su đã bị kẻ gian hủy hoại 4 lần".

Cụ thể: Lần đầu tiên, bị kẻ gian xâm nhập dẫm đạp 25 cây. Tiếp tục là lần thứ 2, có 36 cây bị dẫm đạp chết khô. Lần thứ 3 là 14 cây và gần đây, vào ngày 29/6, ông Lý phát hiện số lượng cây cao su bị dẫm đạp chết với số lượng nhiều hơn – 130 cây. Tổng cộng 4 lần, gần 210 cây cao su đã bị hủy hoại.

Điều tra viên Phạm Minh Điệp (mặc quân phục) thuộc Công an xã Tân Lợi và công an viên ấp Thạch Màng - ông Nguyễn Tấn Phú, đã trực tiếp xuống hiện trường vườn cao su bị hủy hoại để lập biên bản. Ảnh: T.Đ.L

"Ba lần đầu, do số lượng cây bị hủy hoại không lớn, nên tôi không báo công an. Nhưng tới lần cuối cùng, số lượng cây bị hủy hoại nhiều quá, hành vi phá hoại lại lặp đi lặp lại, mức độ trầm trọng hơn, nên tôi buộc phải báo cho công an địa phương" – ông Lý nói.



Ngày 29/6, lực lượng chức năng gồm Công an xã Tân Lợi và công an viên ấp Thạch Màng đã đến lập biên bản tại hiện trường, xác nhận việc phá hoại vườn cao su của gia đình ông Trần Đức Lý.

Hình ảnh một cây cao su non bị kẻ gian hủy hoại. Ảnh: T.Đ.L

Được biết, ông Trần Đức Lý từng được dư luận biết đến trong nhiều năm qua ở tỉnh Bình Phước. Ông Lý là nông dân, có hành động tố cáo hiện tượng phá rừng, các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất rừng tại khu vực đất rừng do Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung quản lý.

Việc tố cáo này đã buộc Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra vào tháng 12/2019; qua đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất rừng trong dự án bảo vệ rừng do Công ty Sasco làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ đã kết luận: "Công tác quản lý bảo vệ rừng còn buông lỏng dẫn đến việc thực hiện dự án của chủ đầu tư không đúng mục đích ban đầu, liên doanh liên kết với các cá nhân khác không đúng chủ trương, quy định của tỉnh, dẫn đến tình trạng đất rừng bị lấn chiếm, phát sinh khiếu kiện phức tạp, khó thu hồi".

Từ đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước: "Tổ chức thực hiện chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và kiểm điểm, có biện pháp xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh…".

Đặc biệt, trong những năm qua, ông Trần Đức Lý đã tố cáo một số đối tượng, tổ chức, nhân danh đối tác với Công ty Sasco có hành vi phá hoại vườn cao su, vườn tiêu và đe dọa tính mạng người nhà ông Lý.