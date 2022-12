Cận cảnh khu đất “bán rẻ” 135 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Vimedimex (Video: Thái Nguyễn)

Khu đất "bán rẻ" cho bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Vimedimex có tên thương mại là Helianthus Center Red River, địa chỉ tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có quy mô dự án là gần 5 ha. Hiện tại, dự án đã được làm hạ tầng và chia phân ô đất rõ ràng.

Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở thôn Cổ Dương. Ban đầu, Công ty CP Tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (VVAI) xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 504 tỷ đồng (tương đương hơn 30 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Vimedimex đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực. Theo đó, khu đất bị yêu cầu theo hướng hạ giá trị khu đất xuống còn khoảng 300 tỷ. Do đó, nhân viên của VVAI do vậy đã chỉnh sửa, định giá khu đất còn khoảng 334 tỷ đồng.

Khu đất rộng gần 5 ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có tên thương mại là Helianthus Center Red River (Ảnh: Thái Nguyễn)



Dự án Helianthus Center Red River từng được giới thiệu là tổ hợp biệt thự, nhà liền kề, shophouse, chung cư đẳng cấp nhất tại huyện Đông Anh (Ảnh: Thái Nguyễn)

Hạ tầng giao thông tại dự án cơ bản đã hoàn thiện, nhiều nhà đầu tư cũng đặt cọc tiền mua đất (Ảnh: Thái Nguyễn)

Và sau khi được ký hợp đồng thẩm định giá, VVAI đã phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ đồng (tương đương 17,6 triệu/m2).

Dự án nằm ngay mặt đường Quốc lộ có mặt cắt 32 m với 4 làn xe chạy (Ảnh: Thái Nguyễn)

Sát cạnh khu đất "trăm tỷ" là dãy nhà xưởng và bãi để xe của công ty vận tải (Ảnh: Thái Nguyễn)

Công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 – 70 triệu đồng/m2 (Ảnh: Thái Nguyễn)

Theo cơ quan điều tra, khu đất nói trên tại thời điểm tháng 10/2020 có giá thực tế khoảng 462 tỷ đồng. Nhưng Chủ tịch Vimedimex đã dùng 3 công ty của mình làm "quân xanh" để gian lận nhằm trúng đấu giá khu đất ở mức hơn 326 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.

Phía trong dự án bỏ hoang đã lâu, cỏ mọc um tùm (Ảnh: Thái Nguyễn)

Trước cổng chính dự án, một số người lợi dụng không gian làm điểm bán hàng (Ảnh: Thái Nguyễn)

Dự án luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" chưa biết khi nào tái khởi động (Ảnh: Thái Nguyễn)

Do vậy, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Vimedimex bị cáo buộc đã đưa 3 công ty tham gia, chỉ đạo cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 1 công ty trúng đấu giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2. Sau 1 tháng, bà Loan đã rao bán, có thửa giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2…