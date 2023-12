Năm 2023 toàn huyện Krông Nô đạt 189 tiêu chí, tăng 25 tiêu chí so với năm 2022; bình quân mỗi xã đạt 17,18 tiêu chí/xã, tăng 2,28 tiêu chí/xã so với năm 2022. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 4 xã (tăng 1 xã so với năm 2022).

Thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1038 của UBND tỉnh Đắk Nông đối với 4 xã (Nam Đà, Đắk Sôr, Đắk Drô, Nâm Nung) đạt 21 tiêu chí. Trong đó: Xã Đắk Sôr đạt 4/19 tiêu chí, Xã Nam Đà đạt 11/19 tiêu chí, Xã Đắk Drô đạt 6/19 tiêu chí, xã Nâm Nung mới công nhận.