Cận hè, nhiều khách đi du lịch bằng tàu hỏa, đường sắt Sài Gòn tăng chuyến

Mới đây, công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tàu để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của người dân vào dịp hè.



Theo đó, đơn vị sẽ chạy thêm tàu Sài Gòn - Quy Nhơn. Cụ thể, tàu SQN2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 8/4 lúc 18 giờ 35, đến ga Quy Nhơn lúc 7 giờ 50; tàu SQN1 xuất phát ga Quy Nhơn ngày 11/4 lúc 13 giờ 30, đến ga Sài Gòn lúc 3 giờ 39.

Bên cạnh đó, đôi tàu SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết sẽ chạy thêm ngày 11/4. Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ 45, đến ga Phan Thiết lúc 10 giờ 37; Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13 giờ 5 phút, đến ga Sài Gòn lúc 17 giờ 4 phút.

Ga Sài Gòn tổ chức chạy thêm nhiều đội tàu du lịch để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Ngoài các tàu chạy thêm, hành khách có thể chọn các tàu chạy cố định: Đôi tàu SE5/SE6, SE7/SE8 giữa Hà Nội - TP.HCM, đôi tàu SE3/SE4 giữa TP.HCM - Đà Nẵng chạy hàng ngày; Tàu SNT2 (Sài Gòn đi Nha Trang) chạy các ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần; tàu SNT1 (Nha Trang đi Sài Gòn) chạy các ngày thứ Sáu,Chủ Nhật hàng tuần; đôi tàu SPT1/SPT2 chạy các ngày thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

Được biết, số lượng hành khách đi lại bằng tàu hỏa đã tăng lên trong thời gian gần đây. Nhiều người vẫn chọn loại phương tiện này để làm hình thức di chuyển, ngắm cảnh cho gia đình.

Chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết: "Nhiều năm nay, vào dịp hè, gia đình tôi thường đi du lịch bằng tàu hỏa. Do tôi bị say xe nên tàu hỏa là lựa chọn an toàn nhất. Bên cạnh đó, đi du lịch bằng tàu hỏa, các con của tôi có thể ngắm phong cảnh dọc đường, mở mang tầm mắt".

Ghi nhận, do nhu cầu tăng cao, công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tổ chức chạy lại đôi tàu khách NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh dịp cuối tuần.

Cụ thể, từ 25/3, tàu NA1 xuất phát tại ga Hà Nội các ngày thứ 6 hàng tuần lúc 22 giờ 15, đến ga Vinh lúc 5 giờ 30. Chiều ngược lại, tàu NA2 xuất phát tại ga Vinh các ngày chủ nhật hàng tuần lúc 21 giờ 40, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ.

Trước đó, đường sắt đã tạm dừng chạy tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh từ 21/2/2022 do sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu đi lại của hành khách giảm.

Được biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng mới công bố lịch chạy thêm tàu khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương trên tuyến Hà Nội - Vinh và các tuyến khác. Theo đó, tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm đôi tàu NA1/NA2. Tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội ngày 9/4 (thứ 7); Tàu NA2 xuất phát ga Vinh ngày 11/4 (thứ 2).

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội ngày 8/4 (thứ 6) lúc 22 giờ, đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 5; tàu SPT2 xuất phát ga Lào Cai ngày 10/4 (chủ nhật) lúc 21 giờ 40, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 30. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài 2 đôi tàu LP3/8, LP5/6 chạy hàng ngày, còn có đôi tàu LP7/HP2 các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.