TP.HCM: Căn hộ tiệm cận mức 50 triệu/m2 đang chiếm sóng thị trường

Kết hôn vào cuối năm 2023, anh Quang Thanh (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang có nhu cầu tìm mua căn hộ tại TP.HCM để ổn định cuộc sống. Với khả năng tài chính có hạn, anh Thanh mong muốn tìm được căn hộ trên dưới khoảng 2 tỷ đồng, 2 phòng ngủ diện tích khoàng 65m2 (dao động mức 30 triệu/m2). Tuy nhiên, suốt 2 tháng qua, anh vẫn chưa tìm được nơi ở như ý muốn.



Các dự án cũ, người dân đã vào ở đã lâu cũng không có giá 2 tỷ đồng để tôi lựa chọn. Cách đây vài năm, khi còn độc thân anh cũng được bạn vè giới thiệu 1 số dự án với giá chỉ từ 2,2 – 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đó chưa có nhu cầu nhiều về chỗ ở nên anh đã không mua.

"Bây giờ, căn hộ phải từ 3 tỷ đồng trở lên, đỏ mắt tìm dự án giá rẻ cùng không có. Trước mắt, để ổn định cuộc sống, tôi và vợ đã chấp nhận thuê một căn hộ tại đường Phạm Văn Đồng với giá 9 triệu đồng/tháng", anh Thanh nói.

Báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2023 và cả năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tiếp tục xu hướng tăng tại các thành phố lớn như TP.HCM, đặc biệt là khu vực trung tâm.

Người dân đỏ mắt tìm nhà giá rẻ vì giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng. Ảnh: Gia Linh

Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc bình dân, tức giá dưới 25 triệu đồng/m2, mà chủ yếu là phân khúc trung cấp (giá từ 25-50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.

Theo đó, một số dự án có mức độ tăng giá bình quân như: The Estella (quận 2) tăng khoảng 4,1%, The Opera Residence (quận 2) tăng khoảng 3,9%, Mỹ Khánh 3 (quận 7) tăng khoảng 3,6%, The Art (quận 9) tăng khoảng 3,8%.

Ngoài ra, cũng có 1 số dự án dự án có mức độ giảm giá bình quân như: The Grand Manhattan (quận 1) giảm khoảng 4,4%; dự án Belleza Apartment (quận 7) giảm khoảng 4,1%; dự án Sunrise City View (quận 7) giảm khoảng 4,6%.... Đáng chú ý, nhiều dự án giảm giá thuộc phân khúc hạng sang, có giá bán trên 50 triệu đồng/m2.

Các dự án tại TP.HCM đang có giao dịch ở hiện tại phần lớn rơi vào các sản phẩm có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Ảnh: Gia Linh

Bà Dương Thùy Dung – chuyên gia của CBRE Việt Nam cho biết thời gian qua, các dự án đang có giao dịch phần lớn rơi vào các sản phẩm có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Theo đó, giá sơ cấp căn hộ tại TP.HCM chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đã đạt hơn 61 triệu đồng/m2.

Theo báo cáo của DKRA Group, trong năm 2023 vừa qua, phân khúc căn hộ tại TP.HCM và các vùng phụ cận ghi nhận 126 dự án sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 22.071 căn, giảm 32% so với năm 2022). Đây là nguồn cung thấp kỉ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ sơ cấp tập trung ở những dự án tầm trung có mức giá từ 40 - 55 triệu đồng/m2, đã hoàn thiện pháp lý, đảm bảo tiến độ xây dựng.