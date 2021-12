Cận Tết, tai nạn pháo nổ do thanh thiếu niên tự chế pháo gia tăng

Thương tật vĩnh viễn do tai nạn pháo nổ

Tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 thiếu niên bị tai nạn pháo nổ. Bệnh nhân bị pháo nổ làm nát tay trái là em Nguyễn Tuấn T (14 tuổi, ở Phú Thọ). Người nhà cho biết, em T tự tìm mua bột về chế tạo pháo và bị nổ.

Em T. được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tỉnh, khó thở nhẹ, có vết thương phức tạp bàn tay trái, dập nát, xẻ đôi bàn tay từ vùng sát cổ tay đến bàn ngón tay, loét loang lổ, lộ gân xương, chảy nhiều máu.

Bàn tay bị tổn thương phức tạp, rất khó khăn cho việc phẫu thuật. Nhận định nếu cắt bàn tay sẽ khiến T tàn tật cả đời, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ nên các bác sĩ đã cố gắng hết sức để phẫu thuật bảo tồn.

Tuy nhiên, 1 ngón tay vẫn phải cắt bỏ vĩnh viễn, chỉ bảo tồn được 4 ngón bàn tay trái. Hiện tại sau phẫu thuật, người bệnh ổn định.

Đôi bàn tay của T đã được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng cũng vĩnh viễn mất đi 1 ngón tay do tai nạn pháo nổ. Ảnh BVCC

Trước đó vài ngày, Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiếp nhận một thanh niên trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn pháo nổ khi đang tự chế pháo. Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân đã mất 1 mắt và 2 bàn tay mất nhiều ngón.

Bệnh nhân là T.T.H (19 tuổi, ở Hải Dương) mua bột về tự chế tạo pháo thì bất ngờ pháo tự chế phát nổ. Người nhà nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân T.T.H nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vết thương nhãn cầu trái, vết thương dập nát bàn tay 2 bên, bên phải cụt chấn thương ngón I, II, bên trái: Vết thương dập nát gãy hở xương đốt bàn ngón I, cụt chấn thương đốt 3 ngón II.

Do tình trạng vết thương bàn tay dập nát quá nặng, không có khả năng bảo tồn, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã tiến hành sửa mỏm cụt đến khối tụ cốt ngón I, II, sửa mỏm cụt đến đốt ngón III, IV, găm kim xương đốt bàn ngón I, III tay phải; găm kim xương đốt bàn, cắt cụt ngón I, sửa mỏm cụt đốt 3 ngón II tay trái.

Do tai nạn pháo nổ, bệnh nhân H đã mất đi 1 mắt, hai tay cũng bị cụt nhiều ngón. Ảnh BVCC

Kíp bác sĩ chuyên khoa hàm mặt thẩm mỹ phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng mặt: kết hợp xương nẹp vít xương hàm trên – gò má. Kíp bác sĩ chuyên khoa mắt phối hợp xử lý vết thương mắt: múc nhãn cầu trái, khâu bảo tồn nhãn cầu phải.

Tai nạn pháo nổ gia tăng

PGS Hồng Hà cho biết, tai nạn do pháo nổ thường là những chấn thương nặng và rất nặng. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời do pháo nổ tự chế.

Hàng năm, cứ vào dịp cận Tết là bệnh viện Việt Đức lại tiếp nhận nhiều ca tai nạn pháo nổ. Các bệnh nhân đều tự mua thuốc nổ về chế pháo và trong quá trình tự chế, pháo đã phát nổ. Do khoảng cách quá gần, pháo thường nổ trên tay nạn nhân nên chấn thương rất nặng nề. Nhiều người cụt tay, mù mắt, nát mặt...

Đặc biệt, đại đa số các ca bị tai nạn pháo nổ là thanh thiếu niên, tương lai còn rất dài. Tai nạn pháo nổ đã đánh mất nhiều cơ hội của các em...

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, vào dịp Tết, số ca tai nạn pháo nổ lại gia tăng qua các năm.

Theo thống kê của Bộ Y tế, nếu dịp Tết Nguyên đán 2018, cả nước ghi nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, thì đến dịp Tết Nguyên đán năm 2019 đã tăng lên 287 trường hợp và dịp Tết Nguyên đán 2020 tăng lên tới 321 trường hợp phải khám, cấp cứu do pháo và Tết năm 2021 có 355 người nhập viện do pháo nổ các loại, nhiều hơn 34 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý.