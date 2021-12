Cho phép dùng test nhanh để xác định người mắc hoặc khỏi bệnh Covid-19

Việc cho phép dùng test nhanh Covid-19 để phát hiện người mắc Covid-19 có thể tiết kiệm được nhiều chi phí xét nghiệm và thời gian.

Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký văn bản gửi các bệnh viện thuộc Bộ Y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; y tế các bộ, ngành ngày 28/12, Bộ Y tế nêu bộ đã nhận được văn bản đề xuất của nhiều sở y tế tỉnh, thành đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (test nhanh) để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh.

Sau nghiên cứu, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 để xác định ca bệnh theo hướng dẫn.

16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép. Nguồn: Sở Y tế Hà Nội ngày 28/12.

Theo đó, những người mắc Covid-19 là:

- Trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR.

- Trường hợp bệnh nghi ngờ, có kết quả test nhanh dương tính (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa).

- Những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định Covid-19 trong khoảng 14 ngày và có 2 kết quả test nhanh dương tính (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 và hình thức test nhanh như trên).

Trong trường hợp chỉ có 1 kết quả test nhanh dương tính thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

Có thể dùng test nhanh để xác định tình trạng khỏi bệnh Covid-19

Về đề xuất dùng kết quả test nhanh để xác định tình trạng khỏi bệnh Covid và cho ra viện, Bộ Y tế hướng dẫn người bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi đủ 10 ngày. Kết quả test nhanh âm tính và hình thức thực hiện như trên. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh BYT

Đối với người bệnh Covid-19 đơn thuần, nằm điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị; các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc nồng độ virus thấp (CT>30) hoặc tets nhanh âm tính vào trước ngày ra viện.

Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời và tuân thủ thông điệp 5K.

Đối với người bệnh Covid-19 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo, các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc nồng độ virus thấp (CT ≥ 30) hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện.

Người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Bộ Y tế hướng dẫn dùng kết quả xét nghiệm nhanh xác định người nhiễm và khỏi bệnh.

Như vậy, so với quy định trước đây, một người được khẳng định mắc Covid-19 hoặc khỏi bệnh Covid-19 phải cần phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR. Trong khi đó, xét nghiệm RT-PCR có giá cao hơn gần 7 lần so với test nhanh và có kết quả cũng lâu hơn nhiều so với test nhanh.