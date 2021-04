Cần Thơ: Lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường, tự động nhận diện khuôn mặt người và biển số xe

Chiều 28/4. UBND TP.Cần Thơ tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Cần Thơ (gọi tắt là IOC Cần Thơ).

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Cần Thơ.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Cần Thơ thực hiện tám chức năng: Giám sát, các chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông; giám sát điều hành du lịch; giám sát tương tác phục vụ, phản hồi của người dân; giám sát an toàn thông tin mạng; giám sát thông tin trên môi trường mạng và giám sát, cảnh báo chất lượng môi trường.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Riêng về giám sát an ninh trật tự và giám sát an toàn giao thông, TP.Cần Thơ lắp đặt camera giám sát ở quận Ninh Kiều và Cái Răng. Các camera giám sát này tự động nhận diện khuôn mặt người, tự động nhận diện biển số xe, nhanh chóng thông báo về cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm giao thông, vượt đèn đỏ.

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát ở TP.Cần Thơ còn phát hiện những trường hợp thuộc diện theo dõi, các trường hợp xâm nhập trái phép vào khu vực cấm. Đồng thời, còn giúp cảnh báo, dự báo các trường hợp kẹt xe, khung thời gian ùn tắc giao thông...

TP.Cần Thơ đã lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường, tự động nhận diện khuôn mặt người và biển số xe. Theo đó, các trường hợp vi phạm sẽ được thông báo về Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Cần Thơ.

Về công nghệ, Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Cần Thơ sử dụng các nền tảng công nghệ hiện đại nhằm kết nối, phân tích và xử lý dữ liệu. Qua đó, tạo sự kết nối, tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống.

Hiện tại, trong thời gian thực hiện thí điểm, Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Cần Thơ có 25 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ thực hiện.