Cảnh báo bánh trung thu giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Thu giữ bánh trung thu nhập lậu. Ảnh: TTXVN

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu, tăng đột biến. Một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Cục An toàn thực phẩm đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cần phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố….

Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, bánh trung thu là một sản phẩm được chế biến từ đa dạng các loại nguyên liệu thực phẩm, gia vị, phụ gia thực phẩm... Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như ôi thiu, nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh.

Việc kiểm soát nguyên liệu không được đảm bảo và chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn tiêu chảy..., ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Do đó, người tiêu dùng cần có các thông tin quy định về sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, đảm bảo an toàn sản phẩm cho gia đình trong mùa Trung thu đang đến.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo không sử dụng bánh trung thu không nhãn mác, xuất xứ. Ảnh: Ban QLATTP

Để sản xuất và kinh doanh bánh trung thu an toàn đòi hỏi các cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm như: Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm hoặc cơ sở đã được cấp một trong số các Giấy chứng nhận chất lượng khác như HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bánh trung thu phải đáp ứng được các yêu cầu theo TCVN 12940:2020 Tiêu chuẩn Quốc gia về bánh nướng, cũng như thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm nằm trong danh mục được cho phép của Bộ Y tế; thực hiện việc tự công bố chất lượng sản phẩm và quy định về nhãn sản phẩm. Riêng đối với sản phẩm nhập khẩu phải có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt rõ ràng, đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định.

Người tiêu dùng chỉ nên mua, sử dụng thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác rõ ràng hay bao bì rách nát, sản phẩm bị móp méo hoặc có màu sắc khác thường, bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và có mùi khác lạ.