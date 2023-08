Siết vi phạm thị trường bánh trung thu 2023 toàn địa bàn Hà Nội

Nghiêm cấm biểu hiện tiêu cực

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên vừa ký ban hành "Kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023". Kế hoạch này sẽ được triển khai trên địa bàn toàn thành phố từ ngày 29/8 đến hết ngày 30/9/2023.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng bánh trung thu, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu.

Cục trưởng Chu Xuân Kiên yêu cầu các đội quản lý thị trường cần đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển bánh trung thu, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời cập nhật và nắm chắc diễn biến thực tế, phát hiện kiểm tra và xử lý nghiêm minh, phản ánh chính xác và đề xuất trung thực có hiệu quả cho các ngành, các cấp về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cục Quản lý thị trường chuẩn bị ra quân trong tháng tăng cường kiểm soát bánh trung thu 2023

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, các đơn vị kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của toàn cộng đồng.

Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản lý.

Cùng đó, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc nghiêm cấm cán bộ, công chức Quản lý thị trường lợi dụng công vụ có các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn, cản trở đối với hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung kiểm soát tại các làng nghề truyền thống

Đối tượng, địa bàn kiểm tra là các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bánh kẹo, bánh trung thu trên địa bàn thành phố. Các cá nhân, tổ chức, kinh doanh phụ gia thực phẩm; sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu.

Trong đó, lực lượng quản lý thị trường chú trọng tập trung vào kiểm tra sản phẩm bánh trung thu và nguyên liệu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì; khách sạn, nhà hàng có sản xuất, kinh doanh bánh trung thu...

Kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi, giáo dục nhân cách trẻ em, đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn.

Đối với nội dung kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận;

Kiểm tra hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (bánh, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em), phụ gia thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu (vỏ và nhân bánh), bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm;

Kiểm tra chất lượng, đo lường, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh trung thu, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em; Kiểm tra các quy định về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng bánh trung thu, đồ chơi trẻ em.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu Đội trưởng các đội quản lý thị trường trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 2/10/2023 (gửi phòng nghiệp vụ - tổng hợp) để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

Kế hoạch được thực hiện theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND thành phố về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2023.

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu 2023; đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh bánh trung thu. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt hàng giả, hàng nhập lậu là văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em nhập lậu, chứa chất độc hại, không đảm bảo an toàn.