Tin nhắn của những kẻ mạo danh tổ chức từ thiện. Ảnh: NVCC

Theo đó, kẻ lừa đảo đã lâp những trang facebook như "Hội sách Nhân ái", "Kết nối yêu thương"… sử dụng tin bài và hình ảnh hoạt động của saigonchildren, để đưa thông tin tuyển tình nguyện viên.



Sau khi có người đăng ký tình nguyện, các đối tượng này tạo nhóm zalo, telegram yêu cầu những người tham gia đóng phí thành viên, giới thiệu các gói đầu tư để sinh lợi nhuận từ những khoản tiền nhàn rỗi.

Điều đáng nói, những kẻ lừa đảo giả mạo con dấu và chữ ký của ban lãnh đạo saigonchildren, khiến nhiều người tin tưởng và chuyển tiền.

Ngay sau khi nhận được thông tin lừa đảo, saigonchildren đã báo cáo các trang giả mạo cho cơ quan chức năng và facebook. Mặc dù vậy, hình thức lừa đảo này vẫn đang diễn ra với các trang facebook mới liên tục được lập, nhiều người đã liên hệ với saigonchildren báo rằng họ mất số tiền lớn, lên tới hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng này.

"Chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào với những trang giả mạo này, và bất kỳ yêu cầu quyên góp nào từ họ đều là lừa đảo", Giám đốc điều hành của Saigon Children's Charity Damien Roberts khẳng định.

"Saigonchildren có lịch sử 30 năm về tính minh bạch và đạo đức. Những kẻ lừa đảo không chỉ đang lấy tiền của người có trái tim nhân ái, mà còn lấy đi các nguồn quỹ có thể giúp hàng trăm trẻ em tiếp tục được học tập", lãnh đạo Saigon Children's Charity cho biết thêm và kêu gọi cộng đồng cảnh giác, kiểm tra tính xác thực của bất kỳ tổ chức từ thiện nào trước khi quyên góp, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng khi có nghi ngờ giả mạo.

Trang web giả mạo saigonchildren. Ảnh: NVCC

Thời gian gần đây, hình thức lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi dưới nhiều hình thức. Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao Công an TP.HCM đã thành lập trang thông tin trên Facebook địa chỉ: Facebook@anm.catphcm (tên: Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm sử dụng CNC - Công an TP.HCM) để cập nhật các thủ đoạn lừa đảo. Người dân có thể truy cập địa chỉ trên để nắm thông tin.