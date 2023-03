Số lượng "khủng" tài khoản ngân hàng bị cảnh báo lừa đảo không gian mạng

Theo cập nhật từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC - đơn vị trực thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông), đến ngày 14/3, cơ quan này đã đưa ra Cảnh báo lừa đảo đối với 1.441 tài khoản; còn 17 tài khoản đang được xác minh. Trong số các tài khoản cảnh báo được gửi về Trung tâm, chỉ có 13 tài khoản được xác định là an toàn.

Danh sách đen các tài khoản bị Cảnh báo lừa đảo của NCSC

Số lượng website giả mạo được NCSC công bố cũng rất "khủng". Cụ thể, hiện cơ quan này đã xác định được 122.880 địa chỉ giả mạo các đơn vị, tổ chức, trong đó bao gồm 122.441 website và 439 mạng xã hội.

Điều này cho thấy tình trạng các nhóm tội phạm công nghệ cao diễn ra trên phạm vi cả nước đang lan rộng. Các nhóm này thực hiện hành vi với nhiều hình thức ngày càng tinh vi hơn, số lượng vụ bị lừa đảo ngày càng tăng cao, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và khiến người dân bức xúc, lo lắng.

Ví dụ như mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị đã điều tra, phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo thông qua website.

Theo đó, nhóm này tạo cuộc bình chọn giả như cuộc thi như tài năng nhí, thi của học sinh giỏi để dẫn dụ người dùng tự cung cấp tài khoản mạng xã hội facebook như tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại để chiếm quyền sử dụng mạng xã hội facebook. Sau đó bằng phương thức nhắn tin 1 đường link yêu cầu người dùng tự quét mã QR và đăng nhập zalo qua giao diện web để chiếm quyền sử dụng tài khoản zalo của nạn nhân rồi nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ để hỏi mượn tiền.

Theo Bộ Công an cho biết, một số thủ đoạn lừa đảo đó là mà người dân cần cẩn trọng là các đối tượng lừa đảo thông qua đăng tuyển cộng tác viên làm việc online cho các sàn thương mại điện tử uy tín để được hưởng hoa hồng; gửi đường link web mua hàng giả mạo cho nạn nhân, khiến nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Bên cạnh đó, hình thức lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi các tài khoản tiktok, nghe nhạc trực tuyến để được nhận tiền; hoặc thiết kế nhiều trang web giả mạo, các trang đánh bạc trực tuyến để dụ dỗ các nạn nhân.

Liên quan đến các nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn nêu trên, Bộ Công an vừa tiếp tục công bố công khai 18 tài khoản ngân hàng đã xác định là của các đối tượng lừa đảo. Để làm rõ, cơ quan điều tra đề nghị những nạn nhân đã chuyển tiền vào những tài khoản này gửi đơn tố giác đến Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự, địa chỉ 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.