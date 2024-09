Cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông ở Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, cầu Phong Châu ở Phú Thọ đã sập

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, lũ trên các sông ở nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp, ở Phú Thọ, cầu Phong Châu sập; Lào Cai đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 6- 12 giờ tới lũ trên sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm và đạt đỉnh ở mức 6,80m vào trưa nay, trên báo động (BĐ3) 0,5m sau xuống; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục lên nhanh.

Lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ tiếp tục lên chậm. Đỉnh lũ tại Yên Bái ở mức 34,00m, trên BĐ3 2,0m vào chiều nay sau đó giảm.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên; lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống mức BĐ1.

Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ do mưa lũ. Ảnh: Hoan Nguyễn, CTV.

Trong 12- 24 giờ tới: Lũ trên sông Lục Nam sẽ xuống mức BĐ2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục lên nhanh vượt mức BĐ1. Lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái sẽ biến đổi chậm, tại Phú Thọ tiếp tục lên chậm đạt trên mức BĐ1. Lũ trên sông Cầu, sông Thương, trên sông Thái Bình tiếp tục lên; Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống dưới mức BĐ1.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ nay (09/9) đến 11/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh (thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 02, thủy điện Tuyên Quang mở 03 cửa xả đáy) nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng- Thái Bình.

Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng- Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với cáctuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng- Thái Bình.

Hiện, Phú Thọ, Yên Bái đang mưa lũ trên diện rộng, cầu Phong Châu ở Phú Thọ sập, tỉnh Lào Cai ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp cửa xả đáy thứ 6, sau khi được yêu cầu mở 3 cửa xả đáy thứ 3, 4, 5 trong sáng nay ngày 9/9.

Về khả năng mưa lớn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng nay (09/9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 08/9 đến 08h ngày 09/9 có nơi trên 200mm như: Tân Phượng (Yên Bái) 324.2mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 281.6mm, Việt Tiến (Lào Cai) 243.4mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 230.4mm,…

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày và đêm 09/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Ngày và đêm 10/9, có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày và đêm 09/9, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 10/9, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo ngày và đêm 11/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.