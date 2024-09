Lào Cai: Mưa lũ sau bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản Lào Cai: Mưa lũ sau bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm ngày 7/9 đến sáng ngày 8/9/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Clip: Khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, Lào Cai. Trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa vừa đến mưa rất to gây sạt lở đất, đá vào nhà khiến ít nhất 6 người chết và 9 người bị thương. Ông Giàng A Sở, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: Vào khoảng 13 giờ trưa ngày 8/9, mưa lớn đã gây sạt lở đất, đá từ trên núi cao xuống vùi lấp 9 ngôi nhà thuộc thôn Hoà Sử Pán 1, xã Mường Hoa. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng về người, tài sản, hoa màu ở Lào Cai. Ảnh: CTV. Theo ông Giàng A Sở, tính đến khoảng 18 giờ chiều tối ngày 8/9, đã tìm thấy thêm thi thể nạn nhân mưa lũ; nâng tổng số người chết lên 6 người và 9 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Danh sách 6 nạn nhân xấu số gồm: Vàng Thị M., (SN 1956); Giàng Thị Ch., sinh năm 1999; Châu Gia H., (SN 2023); Vàng Văn V., (SN 2024); Ch.Ng.L (SN 2014) và V.Thị.C (SN 2004) đều cùng trú tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, thị xã Sa Pa đã thành lập Trung tâm chỉ huy thị xã tại trụ sở UBND thị xã và 1 sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường sạt lở, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại chỗ. Tổ chức đoàn công tác xuống ngay hiện trường chỉ đạo các lực lượng gồm: Quân sự, Công an, dân quân tự vệ, các lực lượng chức năng, các lực lượng tại chỗ của xã Mường Hoa và các xã lân cận, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại khác do thiên tai gây ra. Mưa lớn gây ảnh hưởng nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: CTV. Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại xảy ra, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai do ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng một số sở, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã đến hiện trường tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết; hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà ở, ổn định đời sống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức đoàn công tác xuống hiện trường phối hợp cùng địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, TKCN giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại. Lực lượng chức năng Lào Cai xuống hiện trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CTV. Đối với các hộ nằm trong khu vực nguy cơ thiên tai phải di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng hỗ trợ 156 hộ dân di chuyển và tài sản đến nơi an toàn, các hộ dân được di chuyển đến nhà người thân, hàng xóm; nhà văn hóa... Ngoài thiệt hại về người, có 50 nhà ở của các hộ dân ở thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn, Bảo Thắng bị lũ cuốn trôi và ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp. Về sản xuất nông nghiệp, có gần 250 ha lúa, ngô, hoa màu, cây trồng hàng năm, thuỷ sản bị thiệt hại; 6 con trâu bị lũ cuốn trôi tại xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác của tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão tại xã Mường Hoa. Truyền hình Sa Pa. Về cơ sở hạ tầng, Quốc lộ 4D sạt ta luy dương 1 vị trí tại Km109+100 thuộc địa phận phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, khối lượng sạt khoảng 350m3 gây tắc đường cục bộ; bị ngập 1 vị trí tại Km135+400 thuộc địa phận xã Cốc San, thành phố Lào Cai, chiều sâu ngập trung bình 0,5m, dài 100m gây ách tắc giao thông cục bộ. Quốc lộ 279 ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông 1 vị trí tại Km124+100 ngầm tại Dương Quỳ thuộc địa phận xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, chiều sâu ngập trung bình 0,5m. Đường tỉnh 151, 152, 155 ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông 1 vị trí tại Km18+00 thuộc địa phận Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng - Xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, mưa lớn nước dâng cao, ngập úng ngầm Văn Sơn chiều sâu khoảng 01m; 1 vị trí tại ngầm tràn Km43+100 thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng; 1 vị trí tại Km61+500 thuộc địa phận phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, khối lượng sạt 60m3, gây ách tắc giao thông cục bộ... Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ và ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Ảnh: Truyền hình Sa Pa. Lãnh đạo thị xã Sa Pa cùng đoàn công tác thăm hỏi tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Mường Hoa đang được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa. Ảnh: A Sở. Đối với các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Sở Giao thông vận tải Lào Cai đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai cử cán bộ tuần kiểm trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ tập trung nhân lực, máy móc hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề, mặt đường, lòng rãnh. Căng dây phản quang, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đến thời điểm hiện tại các điểm ách tắc về sạt lở đã thông tuyến, còn các điểm bị ngập do trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa nên vẫn bị ngập tạm thời, chưa thông tuyến. Tham khảo thêm Sa Pa: Tạm dừng đón khách du lịch do ảnh hưởng cơn bão số 3

Dịp nghỉ lễ 2/9, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sa Pa... đón lượng du khách tăng mạnh, nguồn thu đột biến

Nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách đến Sa Pa dịp 2/9

Tảng đá lớn lăn xuống chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông ở Sa Pa