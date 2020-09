Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM: Nhiều người mua pate Minh Chay để biếu, tặng, bán lại

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan và các sản phẩm Minh Chay đã được thu hồi.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, ngay từ ngày 29/8, Ban đã triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong ngày 30/8, Ban đã tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin về số cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn thành phố đã mua và sử dụng các sản phẩm pate Minh Chay do Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới kinh doanh với thông tin là có 1.290 người tiêu dùng đã mua 1.559 hộp sản phẩm pate Minh Chay.

Ngày 31/8, Ban Quản lý ATTP đã yêu cầu lãnh đạo 24 quận huyện triển khai xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn, tiến hành xác minh, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân không sử dụng. Ban đã liên hệ được 1.101 người, thu hồi 103 hộp.

Bà Phong Lan cho biết: "Ban đang tiến hành rà soát các cửa hàng bán lẻ, vì đặc điểm của sản phẩm này không phân phối trong hệ thống siêu thị, cửa hàng lớn, tuy nhiên số lượng thu hồi được không nhiều, vẫn còn một lượng lớn số hàng đã được bán ra chưa kiểm soát được. Quan trọng, không phải ai cũng mua về để sử dụng mà có nhiều người mua để đi biếu tặng, thậm chí mua để bán lại. Điển hình là một trường hợp tại quận 5 mua 3 hộp pate Minh Chay, sử dụng hết 1 hộp và đem tặng 2 hộp cho một sư cô tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Ban Quản lý ATTP đã liên hệ và cung cấp thông tin cảnh báp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu".

Đến ngày 1/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 6 ca, trong đó 2 ca được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 2 ca được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, 2 ca được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 2 ca chuyển từ Bệnh viện Long An và Bệnh viện Nhân dân 115 chuyển đến từ Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Tất cả các bệnh nhân đều có chung triệu chứng sụp mí, khó thở, khó nuốt, nhược cơ, phải mở nội khí quản, thở máy.

TS.BS Nguyễn Văn Hảo (Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) cho biết, sở dĩ các ca bệnh xuất hiện từ tháng 7 nhưng đến tháng 8 mới cảnh báo là do vi khuẩn Clostridium botulinum rất hiếm gặp, phải cần thời gian để phân cấy, xác nhận chính xác, bởi hầu hết các ca bệnh khi mới nhập viện không có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thông thường, dễ bị nhầm sang các bệnh lý khác.

Với loại ngộ độc này, mặc dù có thuốc kháng độc nhưng giá thành khá cao và các bệnh viện cũng không có sẵn, bên cạnh đó, để sử dụng huyết thanh kháng độc hiệu quả thì phải sử dụng ngay trong 3 ngày đầu tiên mắc bệnh, vì thế việc điều trị hiện nay gặp không ít khó khăn. Đây là dòng vi khuẩn yếm khí với độc tố có độc lực cực mạnh, tỷ lệ tử vong đến 10-20% và để lại hậu quả lâu dài.

Bà Phong Lan cảnh báo: "Mặc dù không phải tất cả các sản phẩm pate Minh Chay đều nhiễm độc tố nhưng chúng ta hoàn toàn không biết lô nào bị nhiễm, ai đã mua phải sản phẩm của lô đó, vì thế buộc lòng phải thu hồi toàn bộ các sản phẩm này để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc cho người dân. Việc thông tin, cảnh báo này vô cùng cần thiết vì chậm phút nào, nguy cơ người dân sử dụng và nhiễm độc cao phút đó.

Ban Quản lý ATTP khuyến cáo người dân ngừng ngay việc sử dụng pate Minh Chay, niêm phong sản phẩm và phần sản phẩm còn lại nếu còn và bảo quản ở khu vực riêng biệt để được cơ quan chức năng đến thu hồi, xử lý. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời".

Bà Phong Lan cho biết, thực phẩm chay luôn là mục tiêu được kiểm tra thường xuyên, đặc biệt các loại thực phẩm đóng gói như đùi gà chay, heo quay chay… bởi các sản phẩm này có nguy cơ sử dụng hóa chất, phụ gia, nhất là trong tháng 7 âm lịch.