Cảnh báo phản ứng chuỗi của núi lửa có thể hủy diệt thế giới?

Ngọn núi lửa được hình thành từ những vết nứt trong lớp vỏ của hành tinh như Trái đất, cho phép dung nham nóng, tro và khí thoát ra khỏi khoang magma bên dưới bề mặt. Núi lửa của Trái đất là do lớp vỏ của Trái đất bị vỡ thành 17 mảng kiến tạo lớn. Tác giả người Mỹ, Stephen Petranek, đã tiết lộ trong một TedTalk về việc một vụ phun trào lớn trong tương lai có thể dẫn đến một phản ứng dây chuyền, có khả năng đánh dấu sự kết thúc của thế giới.

Phát biểu vào năm 2014, ông nói: "Chúng ta đang sống trên một hành tinh không vững chắc, ổn định. Đây là phần đá lớn, nó có một lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm để giữ cho nó luôn nóng. Chúng ta, giống như, trên những chiếc bè cứu sinh trôi nổi trên tảng đá nóng chảy này. Lớp vỏ của Trái đất liên tục tái sinh lại đến nỗi chúng ta không thể tìm thấy một hòn đá có tuổi đời lâu như Trái đất."

Khoảng 98% tất cả các loài trên Trái đất đã tuyệt chủng và núi lửa là lý do lớn nhất. Ông Petranek tiếp tục tiết lộ lịch sử đã cảnh báo rằng một sự kiện như vậy có thể diễn ra lần thứ 2. Ông nói thêm: "Trong số 11 vụ tuyệt chủng lớn nhất, bốn vụ là do núi lửa. Các nghiên cứu trên thế giới liên kết sự tuyệt chủng Triassic với các vụ phun trào núi lửa, và một nghiên cứu mới liên kết sự tuyệt chủng của 95% sự sống trên Trái đất - với các núi lửa lâu đời nhất trên hành tinh. Về cơ bản, chúng trải dài từ New Jersey đến bây giờ là Morocco."

Ông Petranek đã trình bày chi tiết về hậu quả của một sự kiện như vậy và làm thế nào nó có thể châm ngòi cho một cú nổ lớn phá hủy toàn bộ hành tinh. Ông nói thêm: "Hoạt động của các núi lửa sẽ lấp đầy bầu trời với muội than và tro nóng và chôn vùi mọi sinh vật và chặn ánh mặt trời khiến cho thực vật trên cạn và sinh vật phù du trên biển chết, và khi chúng chết, chúng ta cũng chết."

Núi lửa cũng có thể tạo ra rất nhiều carbon dioxide đến mức chúng sẽ làm nóng hành tinh và tạo ra hiệu ứng nhà kính, điều này trái ngược với những gì chúng ta thường mong đợi từ chúng. Ở Hà Lan, họ trồng hầu hết thức ăn trong nhà kính bằng ánh sáng tổng hợp 24 giờ mỗi ngày. Chúng ta có thể làm điều đó. Ông Petranek cho biết ông đã có một giải pháp đơn giản có thể cứu nhiều mạng sống: "Khi tôi nói chuyện này với các bạn của mình, tôi đã có một ý tưởng kỳ lạ. Tôi đã đến Amazon, tôi đã xem có bao nhiêu mặt nạ phòng độc và chúng tốt như thế nào. Mặt nạ khí gas là loại bảo hiểm rẻ nhất bạn có thể mua. Chúng không chiếm nhiều diện tích đồng thời giúp bạn vượt qua rất nhiều thời gian khó khăn."

Giải pháp tối ưu để sống trên Trái đất của chúng ta, một hành tinh thực sự không ổn định và sẽ không tồn tại trong bốn tỷ rưỡi năm nữa, Mặt trời sẽ đưa chúng ta vào danh sách loài cuối cùng bị diệt vong, là chúng ta phải xâm chiếm các hành tinh khác.