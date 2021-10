Cảnh báo về một đại dịch cúm gia cầm chết người mới

Một chủng cúm mới đã được phát hiện có thể lây truyền từ gia cầm sang người. Ảnh: Getty

Vào năm ngoái, một chủng cúm gia cầm gây chết người mới được phát hiện ở Nga sau khi 101.000 con gà đột ngột chết trong một nhà máy trang trại khổng lồ ở Astrakhan. Chủng cúm này, được gọi là H5N8, nhanh chóng bùng phát ở khắp nơi và thậm chí lây nhiễm cho các nhân viên nhà máy. Ngay sau đó, hơn 900.000 con gia cầm tại địa điểm này đã bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch cúm lây lan. Mặc dù vậy, ít nhất hai người đàn ông và năm phụ nữ đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Các triệu chứng cúm nhẹ, nhưng đây được đánh dấu là lần đầu tiên chủng vi khuẩn nguy hiểm này lây từ gia cầm sang người.

Tốc độ lây lan nhanh chóng của virus đã được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuy nhiên vào thời điểm đó, trọng tâm chính của tổ chức này và cả thế giới là đại dịch Covid-19. Anna Popova, cố vấn tiêu dùng chính của Liên bang Nga, đã chia sẻ công khai về mối quan tâm của họ đối với sự tiến hóa của H5N8, đồng thời đề xuất nên bắt đầu nghiên cứu vaccine.

Chủng cúm mới, được gọi là H5N8, lây lan nhanh chóng tại một nhà máy ở Nga. Ảnh: Getty

Hiện có tám biến thể của bệnh cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm và gây chết người. Mặc dù không được đánh giá khẩn cấp như Covid-19, một số biến thể của loại cúm này đã được tìm thấy xung quanh các trang trại của nhà máy chế biến gia cầm lớn trên khắp thế giới.

Chỉ mới tuần trước tại Trung Quốc, một biến thể của bệnh cúm gia cầm được gọi là H5N6 đã lây nhiễm cho 48 người. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận là nhân viên tiếp xúc với gia cầm, hơn một nửa số bệnh nhân đã tử vong.

Phát biểu với Guardian, Michael Greger, tác giả của cuốn sách "Bird Flu: A Virus of Our Own Hatch", cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến sự bùng phát chưa từng có của các chủng virus cúm gia cầm mới, dự báo nguy hiểm không kém gì Covid-19".