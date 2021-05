Cảnh báo việc lợi dụng hình ảnh bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để kêu gọi quyên góp

TS. BS.CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, Bệnh viện Chợ Rẫy không có bất kỳ hoạt động kêu gọi ủng hộ nào trên các trang mạng xã hội.



BS Thức cho biết, tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang đang có nhiều diễn biến khó khăn và phức tạp, cả nước đang chung tay cùng Bắc Giang để vượt qua đại dịch này. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cử một đội phản ứng nhanh đến Bắc Giang, hỗ trợ các đồng nghiệp điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, đặc biệt là các bệnh nhân nặng.

Bên cạnh những chính sách của Chính phủ, Bộ Y tế dành cho đội ngũ nhân viên y tế và nhân dân vùng dịch Bắc Giang. Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thường xuyên liên lạc, chăm lo về tinh thần lẫn vật chất để các y bác sĩ có thể tập trung vào công tác chuyên môn, cứu sống người bệnh.

"Vì vậy, xin quý mạnh thường quân lưu ý, một lần nữa Bệnh viện Chợ Rẫy xin khẳng định, để dành toàn lực cho công tác khám chữa bệnh, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy không có bất kỳ hoạt động kêu gọi ủng hộ nào trên các trang mạng xã hội" - BS Thức nhấn mạnh.

Mọi hoạt động sử dụng hình ảnh và thông tin của đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy để kêu gọi đều không phải là chủ trương của Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như các thành viên trong đội phản ứng nhanh.

Ngay khi được điều động của Bộ Y tế, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 13 thành viên đã có mặt ngay tại Bắc Giang vào trưa 26/5. Đoàn đã làm việc trực tiếp với PGS TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, ThS Nguyễn Trọng Khoa - Cục phó Cục Quản lý khám chữa bệnh và Sở Y tế Bắc Giang.

Cũng trong ngày 26/5, các thành viên đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Bệnh viện Phổi Bắc Giang, nơi được xây dựng 58 giường hồi sức cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng nguy kịch và 70 giường cho các bệnh nhân nhẹ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn giao nhiệm vụ cho đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, sắp xếp lại các quy trình, chịu trách nhiệm điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang theo phương châm 4 tại chỗ.

Bệnh viện Phổi Bắc Giang đã tiếp nhận 70 bệnh nhân nhẹ, 40 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó 2 bệnh nhân phải thở máy, lọc máu liên tục và tiên lượng nguy cơ còn thể phải can thiệp ECMO, 6 bệnh nhân thở oxy dòng cao (HFNC), 30 bệnh nhân phải thở oxy. Tiên lượng trong những ngày tiếp theo con số bệnh nhân nặng, phải thở máy sẽ tiếp tục gia tăng.

BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, nơi đang bị tạm phong tỏa do có 2 ca mắc Covid-19 đến khám vào chiều 28/5 cho biết, sau 2 ngày tạm ngưng nhận bệnh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chính thức hoàn tất toàn bộ công tác khử khuẩn, ra soát quy trình sàng lọc, phân luồng đảm bảo an toàn cho người bệnh đến khám tại bệnh viện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) và Sở Y tế, bệnh viện được công bố an toàn sau 2 ca nhiễm phát hiện tại bệnh viện và mở cửa đón bệnh đến khám và điều trị từ ngày 31/5.