Cành mận rừng như khúc "củi khô" có giá bạc triệu ở Hà Nội

Thời gian gần đây trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Âu Cơ, trục đường Tố Hữu (Hà Đông) xuất hiện nhiều điểm kinh doanh, buôn bán hoa mận rừng mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Một tiểu thương chuyên kinh doanh hoa mận, hoa đào rừng ở chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm hơn mọi năm. Thời điểm hiện tại nhiều gia đình có sở thích chơi hoa đào rừng, mận rừng đã rục rịch xuống phố mua sắm hoa rừng về chơi Tết Nguyên sớm.

Mận rừng được bày bán trên đường Tố Hữu (Hà Đông).

Theo các tiểu thương cho biết, hiện tại hoa mận đã vào chính vụ, do đó cành mận có kích thước lớn, nụ hoa mập mạp, giá cả hiện tại đang khá mền. Tuy nhiên, tầm 20 ngày nữa, chắc chắn giá hoa rừng sẽ tăng lên.

Đặc biệt hơn, năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều diện tích trồng hoa đào, quất của người dân bị hư hại nên giá cả chắc chắn sẽ cao hơn mọi năm: "Hoa mận đều được mang về từ Mộc Châu (Sơn La). Mỗi bó có khoảng 5-6 cành nhỏ giá bán hiện nay là 150.000 đến 300.000 nghìn đồng/bó. Đối với những cành to, đẹp thích hợp để trong gia đình có không gian rộng lớn thì giá cao hơn nhiều, dao động từ 500 đến 1,5 triệu đồng/một cành tùy thuộc to nhỏ, xấu đẹp", một tiểu thương cho biết.

Một tiểu thương khác tiết lộ, hoa mận rừng thường để được rất lâu, ban đầu khi mới chặt trên rừng về nhìn không khác gì những bó củi khô. Tuy nhiên, chỉ cần để vài ngày và cắm trong nước, nụ hoa sẽ lớn dần và bung nở và lá non xuất hiện sẽ khiến cho cành củi khô biến sắc hoàn toàn.

Mận rừng chủ yếu được mang về từ Mộc Châu (Sơn La).

Hoa mận trắng tinh khôi, thu hút nhiều người chơi.

Chơi hoa mận rừng thường mang lại cho người chơi những trải nghiệm khác biệt so việc chơi hoa đào Tết đúng vụ. Ở giữa Thủ đô hoa lệ, đào rừng, mận rừng khoe sắc, len lỏi vào từng gia đình trong ngõ ngách, bên trong những căn nhà chung cư cao tầng.

Để hoa mận rừng, nở đẹp và bền vào đợt này, các tiểu thương chia sẻ phương thức để chăm sóc cành từ việc cắm nước ấm, thay nước thường xuyên, đến phun sương lên các cành mỗi ngày để kích thích nụ nở nhanh hơn.

Một mẹo nhỏ khác là chẻ gốc cành mận, cành đào thành hai hoặc bốn phần để giúp cành dễ hút nước, giữ hoa nở lâu hơn. "Sau khoảng 1 tuần chưng, hoa sẽ bắt đầu bung nở đợt đầu, rụng đi rồi lại cho ra đợt mới, mang đến niềm vui cho người yêu chơi hoa", một tiểu thương khẳng định.

Một cành mận đang nẩy lộc có giá 500 nghìn đồng.

Anh Bùi Văn Thanh (Vạn Phúc, Hà Đông), một người có thú chơi hoa rừng từ nhiều năm cho biết: "Nhà tôi được cả hai vợ chồng đều có sở thích hoa lá, quanh năm trong nhà luôn có hoa tươi. Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán trong nhà luôn có hoa mận hoặc đào rừng. Tôi thích cảm giác ngồi uống trà bên dưới những tán hoa rừng bung nở, cảm giác rất dễ chịu".

Anh Thanh chia sẻ thêm, từ đầu mùa mận rừng đến giờ, gia đình anh đã 2 lần thay cành hoa mới. Việc mua hoa rừng bây giờ khá phổ biển, nhiều người chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể mua được hoa, người bán sẵn sáng vận chuyển đến tận nơi. Tuy nhiên, để chọn được những cành hoa ưng ý, phù hợp với không gian của gia đình thì nên tới điểm bán, ở đó sẽ có những lựa chọn tối ưu.

Nhiều cành mận ế không có người mua biến thành củi khô.

Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, xu hướng chơi hoa mận, hoa đào sẽ ngày càng tăng vào dịp Tết, đặc biệt là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng những sản phẩm mang giá trị truyền thống và gần gũi với thiên nhiên.

Với mức giá hợp lý, độ bền cao và vẻ đẹp tự nhiên, cành mận đang chiếm được lòng tin và sự yêu thích của nhiều khách hàng. Việc bán sớm không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn giúp người dân có thêm lựa chọn trong việc trang trí nhà cửa.