Cảnh quan đẹp như phim ở một xã nông thôn mới huyện Yên Thành của Nghệ An, hàng rào như tranh vẽ Nghệ An: Xã Tây Thành ở huyện Yên Thành là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới Nghệ An

Về xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An có dịp cảm nhận được sự đổi thay từng ngày. Từ một xã khó khăn vươn lên thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tuyến đường thôn xóm, được đổ bê tông sạch sẽ, công trình phúc lợi, nhà văn hoá xóm xây dựng kiên cố, đời sống người dân từng bước cải thiện rõ nét.

Clip: Toàn cảnh xã Tây Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An)-địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới. Bức tranh nông thôn mới ở một xã miền núi Xã Tây Thành nằm cách trung tâm huyện Yên Thành 19km về phía Tây, có diện tích tự nhiên 2071,79 ha, được chia tách từ xã Quang Thành từ năm 1999, phân bố thành 16 xóm, năm 2019 sáp nhập còn 8 xóm, với 1715 hộ, 7750 người. Là địa hình đồi núi thấp, đất đai màu mỡ, có QL 48E và tỉnh lộ 538D chạy qua. Xã Tây Thành, có chợ Láng với các dịch vụ giao thương hàng hóa luôn tấp nập người qua lại, tạo nên một trung tâm thị tứ của xã sầm uất, các tiểu thương ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô lương về đây kinh doanh, buôn bán. Cổng chào là điểm nhấn, tạo ấn tượng đẹp cho mọi người khi đến với xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV Bên cạnh sự phát triển kinh tế, phong trào dân vận khéo, từng bước làm thay đổi nhận thức sự đồng thuận hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân, giữ gìn nét đẹp truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống kinh tế, văn hoá xã hội ở cơ sở, tạo nên những diện mạo nông thôn ngày càng khang trang các xóm trên địa bàn xã Tây Thành. Một trong những phong trào dân vận khéo, phong trào dân vận khéo trong "xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở". Mục đích, huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các khu dân cư, xây dựng các thiết chế văn hoá tại các xóm, nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Công trình khu vui chơi thanh thiếu nhi được làm mới ở xã Tây Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV Năm 2024, nhận thấy nhu cầu về đời sống tinh thần của người dân ngày một cải thiện hơn sau hậu của đại dịch Covid 19. Mong muốn về hoàn thiện thiết chế văn hoá của người dân ngày càng cấp thiết. Nắm bắt thời cơ, Đảng uỷ xã Tây Thành đã họp ra Nghị quyết, quyết tâm xây dựng hoàn thành và về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để về đích được, phải thực hiện đạt được 19 tiêu chí trong đó có tiêu chí số 6 về văn hoá, tại tiêu chí này khó nhất vẫn là thực hiện các thiết chế văn hoá. Sau khi Nghị quyết về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đảng ủy xã đã chỉ đạo chi bộ các xóm họp để ra nghị quyết triển khai, các xóm đã tiến hành họp xin ý kiến nhân dân, triển khai nội dung, phương thức, hạng mục tiến hành và được nhân dân đồng thuận. Đoàn hỗ trợ vệ sinh khuôn viên nhà văn hoá xóm Đồng Kén, xã Tây Thành, Yên Thành. Ảnh: PV Cùng với số tiền hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân xã, cấp uỷ ban xóm đã tích cực vận động nguồn kinh phí từ nhân dân để thực hiện các hạng mục. Đặc biệt, nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm các hạng mục của thiết chế văn hoá. Đến nay, cả 8/8 xóm, các công trình thiết chế văn hoá cơ bản đã hoàn thiện và đi vào sử dụng với tổng số kinh phí gần 8 tỷ đồng. Trong đó, UBND xã trích ngân sách hỗ trợ là hơn 4 tỷ các xóm vận động xã hội hóa gần 4 tỷ đồng. Phong trào "dân vận khéo" trong việc xây dựng thiết chế ở cơ sở xóm, một trong những phong trào ý nghĩa, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, sức sáng tạo và sự tham gia tích cực của nhân dân. Tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới kiểu mẫu và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Thành, khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: AT Việc triển khai xây dựng đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Đặc biệt, cách thức dân vận khéo của ban chỉ huy xóm khá hiện đại, cập nhật công nghệ Internet để đảm bảo tính minh bạch, công khai trong từng chủ trương chính sách và những vấn đề chi tiêu qua các nhóm gia zalo, fbook… Trong quá trình thực hiện, xóm đã thành lập một ban gọi là ban kiến thiết, sử dụng các nguồn vốn của xóm có phân công thủ quỹ, thư ký và các thành viên để quản lý chi tiêu nguồn vốn của nhân dân và được nhân dân tin tưởng. Nhờ đó, trong khoảng thời gian ngắn, xóm đã hoàn thành trung tâm văn hoá thể thao và nhà văn hoá mới khang trang, nâng cao đời sống của nhân dân tạo nên một miền quê đáng sống. Bí quyết nông thôn mới thành công ttừ dân vận khéo Không chỉ ở xóm Tiên Sơn, các xóm khác trên địa bàn xã Tây Thành đang triển khai, thực hiện tốt công tác "dân vận khéo" trong phong trào xây dựng thiết chế văn hoá ở cơ sở với những cách thức linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế đặt ra. Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của một hộ dân xã Tây Thành. Ảnh: PV Tập trung những nhiệm vụ chính, nâng cao công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, tuyên truyền vận động lồng ghép trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, vận động xã hội hoá trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá. Để dân vận thành công, công tác tuyên truyền vận động nhân dân phải được đẩy mạnh. Nhiều xóm đã thành lập các đội tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân vận đến từng hộ gia đình theo phương thức "mưa dầm thấm lâu". Nhận thức, trách nhiệm của tầng lớp nhân dân có những chuyển biến tích cực, các xóm đều đã xây dựng hương ước. Những nội dung cụ thể về nếp sống văn hoá quy định thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo Ban quản lý Diễn đàn thị trường nông nghiệp và xã Tây Thành kiểm tra mô hình tại nhà lưới TH farm. Ảnh: PV Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực sự khơi dậy được sức dân, xây dựng được các công trình văn hoá phúc lợi xã hội, phục vụ đời sống nhân dân. Ngoài xóm Tiên Sơn, hoàn toàn các hạng mục thiết chế văn hóa, trên địa bàn xã đã có 7/7 xóm cũng đã thực hiện xây mới một số hạng mục, tôn tạo, tu bổ, nâng cấp các công trình thiết chế văn hoá. Đến nay, xã Tây Thành đã xây dựng thành công nông thôn mới diện mạo, nông thôn mới nâng cao được đổi mới cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã, văn hoá xã hội phát triển môi trường được bảo vệ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Làm được điều đó, khối dân vận xã, tổ dân vận các xóm đã tổ chức xây dựng các kế hoạch các chương trình cho việc vận động, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, nhân dân ủng hộ, huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình văn hoá, công trình phụ trợ, khu vui chơi tại các xóm, góp phần thực hiện đạt tiêu chí văn hoá trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trung tâm Văn hóa Thể thao xóm Tiên Sơn, xã Tây Thành, đầu tiên đạt chuẩn thiết chế văn hoá cơ sở. Ảnh: PV Để xây dựng xã Tây Thành phát triển năng động, nhanh, bền vững ở phía Tây của huyện Yên Thành. Đảng ủy xã trong những năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lực-Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tây Thành, cho biết: "Để có được kết quả, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao trong các khu dân cư cũng như trong chương trình tổ chức của xã. Khởi công xây dựng nhà ở cho cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn trên địa bàn xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV Đặc biệt, trong quá trình tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã cũng đã nhận được sự hưởng ứng, chung tay và sự đồng thuận rất cao của nhân dân. 