Chợ quê Nghệ An ai đi qua đều thấy lạ lắm, chỉ bán một loại cây mà rôm rả cả làng

Khu chợ đặc biệt bán duy nhất một món hàng mà nhà nông nào cũng cần



Những ngày sau Tết Nguyên đán phiên chợ đặc biệt tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An lại được mở. Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Nghệ An bày bán món hàng mà nhà nông nào cũng cần đó là mạ non.

CLIP: Khu chợ làng đặc biệt ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An chỉ bán mạ non. Món hàng đặc biệt tại khu chợ đắt khách lạ thường. Thực hiện: Thắng Tình

Đây là thời điểm người dân trên địa bàn xuống đồng để cấy lại những vị trí lúa chết. Vì thế, món hàng này rất cần thiết, nhà nào cũng cần đến.

Chợ bán mạ non họp bên con đường đi vào khu vực chợ Cồn, đây là trung tâm mua bán chính của xã Thanh Dương. Người bán bày "hàng" ra vệ đường, ai có nhu cầu thì ghé lại lựa chọn, mặc cả, thỏa thuận xong thì xách về. Người mua, người bán khiến phiên chợ đặc biệt tấp nập lạ thường.

Những ngày đầu năm, tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có mọt khu chợ đặc biệt chỉ bán mạ non. Ảnh: N.T

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, những bó mạ non được người dân chở đến vừa được đặt xuống lập tức có nhiều người đến hỏi mua. Khách hàng không chỉ xem xét kỹ về sức sống, thời gian sinh trưởng mà còn hỏi rất kỹ về loại giống, ngày gieo của từng bó mạ non.

Người dân mua mạ non về để cấy dặm vào những phần diện tích lúa chết hoặc bị ốc bươu vàng phá hoại. Ảnh: N.T

Những cây cứng cáp, khỏe, bộ rễ phát triển mạnh được ưu tiên hơn cả vì khi dặm xuống ruộng sẽ nhanh bén đất, "đuổi" kịp lúa có sẵn trên ruộng. Giá mỗi bó mạ non phụ thuộc vào giống lúa, giao động từ 10.000 đồng đến 15.000/bó.

Người mua mạ non xem xét rất kỹ món hàng. Ảnh: N.T

Món hàng độc tại khu chợ đặc biệt đắt khách lạ thường

Bà Nguyễn Thị Xuân (trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) tới khu chợ đặc biệt và lựa cho mình được 10 bó mạ non. Bà Xuân cho biết, sau khi cấy một số diện tích lúa bị ốc bươu vàng phá hoại nên xuống đây mua mạ non để dắm vào.

Những cây cứng cáp, khỏe, bộ rễ phát triển mạnh được ưu tiên hơn cả vì khi dặm xuống ruộng sẽ nhanh bén. Ảnh: N.T

Bà Xuân cũng khá may mắn khi vừa tới chợ, đã lựa được món "hàng" ưng ý. Đây là loại lúa phù hợp với giống lúa mà gia đình đã cấy trước đó.

Không chỉ riêng bà Xuân mà rất nhiều người khác cũng có nhu cầu mua mạ non để cấy dặm. Vì thế, nhiều người phải chờ tại chợ để lựa được loại lúa, cây lúa mà mình cần. Những người nông dân trao đổi với nhau rất nhanh, "chốt đơn" ngay khi tìm được loại lúa phù hợp.

Những bó mạ non vừa được đưa đến khu chợ đặc biệt tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Người bán lúa non thời điểm này là do gieo lúa trong ruộng quá dày nên phải tỉa bớt. Tiếc công sức bỏ ra, người dân đem bán cho người cần. Còn người mua mạ non về để dặm vào những nơi lúa bị chết do thời tiết hoặc ốc bươu phá hoại.

Khung cảnh mua bán tấp nập tại chợ bán mạ non ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Lương (SN 1984) chia sẻ: "Năm trước, tôi phải lên đây mua mạ non để về cấy dặm. Nhưng năm nay, lúa trong ruộng dày quá nên tôi phải tỉa bớt. Sau khi dặm vào những nơi lúa chết thì còn thừa khá nhiều nên tôi mang lên đây để bán. Vừa lên thì đã bán hết".

Người phụ nữ mua được những bó mạ non ưng ý tại khu chợ đặc biệt ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Ông Phan Huy Bảy (54 tuổi, trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương) cũng chở hàng chục bó mạ non mang lên khu chợ đặc biệt để bán. Những bó mạ của ông Bảy vừa đặt xuống nhiều người đã đến hỏi mua. Những bó mạ với bộ rễ khỏe mạnh, tươi tốt nên rất đắt hàng. Chỉ trong chốc lát ông Bảy đã "chốt đơn" gần hết.

Khi việc cấy dặm lúa của người dân trên địa bàn hoàn thành thì khu chợ đặc biệt ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũng giải tán. Ảnh: N.T

Khu chợ bán mạ non ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An chỉ họp trong khoảng 10 ngày rồi giải tán. Sau thời điểm này, người dân trên địa bàn sẽ hoàn thành việc cấy dặm vì thế nhu cầu mua mạ non sẽ hết. Nhờ có khu chợ đặc biệt này, người dân trong vùng có thể tìm thấy món hàng đặc biệt cần thiết.